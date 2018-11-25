أول النهار

بيروت - «كونا»: أكد وزير التربية والتعليم العالي اللبناني مروان حمادة أول من أمس الجمعة ان دولة الكويت بقيادتها السياسية وشعبها ومنذ عقود طويلة تواكب التربية والاقتصاد والصحة والسياحة وكل مجالات الحياة في لبنان.

وقال حمادة في حديث لـ (كونا) أثناء احتفال أحيته مدرسة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في بيروت بمناسبة عيد استقلال لبنان الـ75 «هناك صروح كبيرة وجميلة تربوية وغير تربوية في لبنان تحمل اسم وبصمات دولة الكويت الحبيبة التي وقفت الى جانبنا في أحلك الظروف وأصعبها وساهمت في بناء البنى التحتية وفي تنمية معظم المناطق اللبنانية».

وأشار الى «أن المساعدة الكويتية للبنان لم تكن يوما مشروطة وهي لم تطلب أي مقابل ولم تتدخل يوما في السياسة الداخلية للبنان بل أسهمت في حل الكثير من الازمات وكان عطاؤها مجانيا».

من جهته قال قنصل الكويت في لبنان فواز القحطاني الذي مثل السفير الكويتي إن «دور الكويت هو مد يد العون والمساعدة لكل الاشقاء العرب وخصوصا للاخوة اللبنانيين ومدرسة الجابر هي نموذج يجسد العطاء الكويتي وايمانا منا بدعم التربية والتنمية وبناء الانسان في لبنان وفي كل الدول العربية».

وتقدمت مديرة المدرسة غادة عازار بالشكر من دولة الكويت على المساهمة في بناء هذا الصرح التربوي الذي يساهم في تنمية الاجيال الناشئة التي هي المستقبل والثروة الحقيقية للبنان.

وتضمن الاحتفال الذي بدأ برفع العلم عروضا وأغان وطنية قدمها تلاميذ المدرسة للفنان اللبناني الراحل زكي ناصيف الذي تم تخليد ذكراه في هذه المناسبة.

وتضم مدرسة الشيخ جابر الاحمد الصباح الرسمية في بيروت أكثر من 500 طالب حتى المرحلة الثانوية.

