الأولى

فيما يرتقب قرار مجلس الامة بشأن استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، علمت النهار بوجود تنسيق حكومي- نيابي من اجل احتواء التصعيد عبر مخارج عدة تحول دون مناقشته في مقدمتها الاحالة الى اللجنة التشريعية الا انه لم يحسم بعد.

وفي نفس السياق تمارس الحكومة ضغوطات على النواب من أجل التهدئة والتعاون لتحقيق وعود بتمرير قانون متوافق عليه بشأن التقاعد الجديد بعد مناقشة الاستجواب، من اجل رفع الرصيد الشعبي للمتعاونين من النواب.

هذا وكشف مقرر لجنة الميزانيات رياض العدساني عن دعوة اللجنة الحكومة إلى الالتزام بالمادة 146 من الدستور والتقيد بقواعد الميزانية اذ ارتفع حساب العهد بنحو مليار دينار ليصل إلى ستة مليارات، رغم ما تم تسويته بحوالي 900 مليون دينار.

ولفت الى أن: لجنة الميزانيات لاحظت تأخر إنجاز الخطة التنموية للدولة وضعف الإدارة الحكومية في إجراءات التعاقد وتنفيذ المشاريع، وهدر المال العام بتحمله مبالغ إضافية نتيجة إصدار العديد من الأوامر التغييرية إضافة إلى تأخر الانتفاع من المشاريع.

من ناحية أخرى، أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة تشريع جديد للرعاية السكنية من شأنه تعويض أصحاب البيوت الحكومية الأقل من 400 متر مربع مع تفاوت مبلغ التعويض بين الاقتراحين وزيادة بدل الإيجار ليكون مقداره 250 دينارا.

وكذلك نص التشريع المقترح على زيادة قيمة البدل بمقدار 25 دينارا شهريا على كل زيادة في عدد أفراد الأسرة وبحد أقصى خمسة أولاد، وتعديل شروط استحقاق القسيمة بألا يكون قد ثُمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على 300.000 دينار حيث كانت في السابق 200.000 دينار، وحددت المادة قيدا زمنيا مدته ثلاث سنوات من تقديم الطلب فمتى تصرف رب الأسرة في العقار لزوجته أو أحد أبنائه ومضت ثلاث سنوات فإنه يكون مستحقا للقسيمة.

وجاء تعويض المنازل في الاقتراح الأول بواقع 750 دينارا عن المتر المربع الواحد وبحد أقصى 200 متر مربع على أن يؤخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة، أما الاقتراح بقانون الثاني، فقد نص بأن يكون التعويض بواقع 1000 دينار عن المتر المربع الواحد وذلك بناء على طلب يُقدم من صاحب البيت.

وارتأت اللجنة التشريعية أن الاقتراحين يهدفان إلى تعويض أصحاب البيوت عن الأمتار الناقصة والتي بُنيت بمساحات تقل عن المساحات المحددة بالقانون ومضى على تخصيصها سنوات عدة ما يجعلها لا تتناسب مع احتياجات الأسرة ولا تحقق المسكن الملائم لها.

كما تضمن التشريع الجديد اقتراح بتخصيص قطع من الأراضي الصالحة للشركات العقارية المتخصصة المدرجة ببورصة الكويت، وذلك لإقامة مجمعات سكنية على نفقتها ينتفع بها المواطنون المنتظرون تخصيص سكن، على أن ينتهي ذلك الانتفاع بمجرد حصولهم على البدائل السكنية المخصصة لهم من قبل الدولة، وأن تكون القيمة الإيجارية لهذه الوحدات في حدود ما يصرف للمواطنين كبدل إيجار، وأن تستثمر تلك الشركات المجمعات والوحدات في حدود ما يصرف للمواطنين كبدل إيجار، وأن تستثمر تلك الشركات المجمعات السكنية لمدة لا تقل عن (25) سنة ولا تزيد على (50) سنة ومن ثم تؤول ملكيتها بالكامل إلى الدولة بعد مرور المدة المذكورة.

وفي شأن مختلف، ادرج على الجلسة طلب تخصيص ساعتين لمناقشة تداعيات فضيحة سوء تصميم مصفاة الزُّور.

من ناحيته شدد النائب راكان النصف على عزمه ونواب تقديم اقتراح بقانون من شأنه حصر منع الكتب برقابة لاحقة وبحكم قضائي وذلك خلال أسابيع قليلة مقبلة، مضيفا: الرقابة المسبقة قرار يجب أن ينتهي بقانون جديد حتى لا يخضع لأهواء أفراد او ضغوطات سياسية.