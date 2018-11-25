الأولى

بدأت الحكومة رسمياً في تنفيذ خططها المتعلقة بالخصخصة، حيث أعلن مجلس الوزراء طرح مشروعي تقييم أصول محطة أصول الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء والماء، وكذلك مشروع تخصيص محطة الشعيبة الشمالية ضمن الممارسات والمناقصات التي من المزمع طرحها من قبل مجلس الوزراء خلال العام المالي الحالي 2018/2019، وذلك عن طريق المجلس الأعلى للتخصيص.

ويأتي طرح محطة الشعيبة للتخصيص بناء على خطة المجلس الأعلى للتخصيص المرفوعة لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة، حيث تم اعداد دراسة جدوى أولية لتخصيص احدى محطات القوى الكهربائية في منطقة الشعيبة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء. (طالع ص09)

ويترقب أن يتم طرح خطوط الهاتف الثابت، والخدمات البريدية، للخصخصة قريباً في خطوة مماثلة لطرح محطة الشعيبة الشمالية.

وقام مجلس الوزراء مؤخراً بتوقيع عقد مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المرافق الحكومية مع شركة المجموعة الثلاثية للاستشارات العالمية حيث تعتبر نتائج هذا المشروع ومخرجاته من أهم المتطلبات التي يجب انجازها حتى يتمكن الجهاز الفني من البدء في الدراسات الأولية للمرافق المرشحة للتخصيص مبنية على أسس علمية تماشيا مع الاهداف المرجوة من عملية التخصيص على مستوى الدولة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية.