الأولى

صدر مرسوم أميري في شأن نظام الخدمة المدنية وذلك بإضافة فقرة إلى المادة (30 مكرر) في المرسوم الصادر بسنة 1979.

ونصت المادة على أنه في تعيين القياديين بالجهات الحكومية فإنه يعرض المستوفون للشروط على مجلس الخدمة المدنية للاختيار من بينهم ويخضع من يقع عليه الاختيار لاختبار تجربة الجهة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والأسس العامة للاختبار وطريقة ادائه التي يضعها المجلس.

وشملت المادة انه يرفع إلى مجلس الخدمة المدنية ترشيح من اجتاز الاختبار إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه ولا يجوز اعادة ترشيح من لم يتجاوز الاختبار لأي وظيفة قيادية إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ الاختبار كما لا يجوز الاستثناء من الاختبار واجتيازه بنجاح.

