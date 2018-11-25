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الرياض - (د. ب. أ): أكدت مصادر دبلوماسية خليجية في الرياض استضافة «مدينة الدمام السعودية في المنطقة الشرقية قمة دول مجلس التعاون الخليجي التاسعة والثلاثين في التاسع من ديسمبر المقبل بدلا من العاصمة السعودية الرياض».

وقالت المصادر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أمس ان تغيير مكان القمة «جاء نتيجة تواجد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز هناك في جولة تفقدية للمنطقة ضمن جولاته التي بدأها مطلع الشهر الحالي على مختلف مناطق البلاد».

وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله قد ذكر ان القمة ستحضرها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، معربا عن تفاؤله بأن يكون «مستوى التمثيل في القمة رفيعا، ويليق بتجربة مجلس التعاون، ويجسد حرص قادة دوله على الحفاظ على هذه التجربة الرائدة». وأشار الجارالله الى أن هذه القمة تمثل بارقة أمل في اعادة احياء الجهود الهادفة لاحتواء الخلاف الخليجي «الذي طال أمده».

وقالت المصادر ان سلطان عمان قابوس بن سعيد ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد «سيغيبان عن القمة»، بينما لم تخطر قطر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض بمستوى تمثيلها حتى الآن، فيما تأكد حضور قادة الكويت والبحرين الى جانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ورفضت المصادر الافصاح عما اذا كانت القمة ستبحث الأزمة الخليجية واكتفت بالقول «ان بعض الاطراف غير متحمسة لانهاء الخلاف مع قطر رغم الضغوط الاميركية لانهاء الخلاف الخليجي».

وأضافت المصادر أن «الرياض وأبوظبي تؤكدان لواشنطن باستمرار أن الخلاف لن يمنع تشكيل حلف أمني مقترح للشرق الأوسط سيشمل الدوحة».

وألمحت المصادر الى أن الكويت التي قادت مساعي للوساطة بين الجانبين في النزاع، ستحاول من جديد استغلال الاجتماع لحل الخلاف.

وستناقش القمة العديد من المواضيع من بينها الحرب على الارهاب والتطرف وحرب اليمن والازمة السورية والقضية الفلسطينية، الى جانب تطوير أداء مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بمستوى التعاون، وصولا الى التكامل الاقتصادي في سنة 2025.

يشار الى أن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أعلن في ديسمبر 2017 أن رئاسة القمة الخليجية المقبلة ستكون للسلطنة، لكنها ستُعقد في السعودية مؤكداً التنسيق مع السعودية بهذا الشأن.