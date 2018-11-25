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أكدت وزارة الأشغال ان الأعمال الخاصة بالسيطرة على مجرى السيول في المناطق الجنوبية من البلاد شارفت على الانتهاء.

وقال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في وزارة الاشغال بالانابة الشيخ عبدالعزيز الصباح ان توجهات الوزارة في الوقت الحالي تستهدف السيطرة على السيول عبر حفر مجرى لها والتعامل مع مشكلة آثار تجمعات مياه الأمطار بحلول آنية تتناسب مع هذه المرحلة بغية الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

من جهته أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع المدني العقيد جمال الفودري استمرار اعمال اللجنة على مدار الساعة، مؤكدا مواصلة اللجنة أعمالها على سبيل الاحتياط ومتابعة الاعمال في المناطق والطرق التي تأثرت خلال فترة الامطار السابقة.

في هذا الوقت توقع مراقب التنبؤات الجوية في ادارة الأرصاد الجوية بالادارة العامة للطيران المدني عبدالعزيز القراوي ان تتأثر البلاد بموجة امطار على بعض المناطق.

وأضاف انه من المتوقع ان يكون تركيز الأمطار على المناطق الساحلية والجزر على ان يشهد الطقس تحسنا تدريجيا اعتبارا من منتصف اليوم.

الى ذلك اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط د. خالد المهدي، ان المشاريع الاستراتيجية لخطة التنمية لم تتأثر جراء الامطار في الاسبوع الماضي وانها تسير حسب جدولها الزمني، لافتا الى ان جزءا كبيرا من المشاريع تم تنفيذها ولم تصل اي تقارير تذكر في نظام المتابعة بأن الامطار سببت اعاقة او الخلل في المشاريع حتى هذه اللحظة.

وحول واقعية ضعف جودة بعض مشاريع البنية التحتية وتأثرها خصوصا بعد استبعاد 7 شركات من مناقصات مدينة صباح الاحمد اكد المهدي ان جودة المشاريع ترتبط بمؤشر جودة البنية التحتية، مشددا ان كل جودة لها رقم محدد في كل مشروع، خاصة ان الفجوات واردة وتم توضيح البعض منها بتقارير المتابعة والمؤشرات، حيث ان رفع مستوى الجودة التي نعمل عليها واضح في ادراج العديد من مشاريع البنى التحتية في خطة التنمية.