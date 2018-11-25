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أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي تواصله المستمر مع الجهات المعنية والملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأميركية للاطمئنان على الحالة الصحية للطلبة الكويتيين الذين تعرضوا لحادث مروري أمس الأول الجمعة وتيسير جميع الاجراءات العلاجية والتعليمية لهم.

وأعرب العازمي في تصريح لـ(كونا) عن بالغ حزنه العميق للحادث المروري المأساوي الذي تعرض له «عدد من أبنائنا الطلاب المبتعثين في الولايات المتحدة الأميركية وأدى الى وفاة الطالب عبدالرزاق فؤاد الخميس واصابة آخرين».

ونعى بخالص الحزن والأسى والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره الفقيد الراحل الطالب عبدالرزاق الخميس جراء الحادث الأليم معزيا اسرته داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، متمنيا لأبنائنا الطلاب المصابين في الحادث الشفاء العاجل.