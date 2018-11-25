عربيات ودوليات

حذر رئيس أركان الجيش البريطاني مارك كارلتون- سميث في مقابلة نشرتها صحيفة ديلي تلغراف البريطانية من أن روسيا تشكل خطرا على أمن بريطانيا وحلفائها أكبر من خطر تنظيم «داعش». وأشار كارلتون- سميث إلى أن روسيا تسعى باستمرار إلى التفوق على الغرب واستهدافه عبر تطوير قدرات جديدة في مجالات حربية غير تقليدية مثل الفضاء والفضاء الإلكتروني.

وشدد على أن الخطر الظاهر والملموس للمسلحين الإسلاميين «قد تلاشى مع التدمير التام للبقعة الجغرافية لما يسمى بدولة الخلافة»، معتبرا أن على بريطانيا وحلفائها التركيز على الخطر الروسي.

