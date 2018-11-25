عربيات ودوليات

المنامة- الوكالات: ادلى الناخبون في البحرين امس باصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية وسط اهتمام اعلامي كبير واجراءات امنية مشددة. واتخذت اللجنة العليا للانتخابات شعار «نلبي الواجب» في اشارة الى ان المشاركة في الحدث الديموقراطي واجب وطني يجسد ايمان المواطن البحريني بأداء واجبه الدستوري في اجواء ديموقراطية حضارية والتزامه الوطني بترسيخ دولة القانون والمؤسسات. ويفوز من يحصل على نسبة 51% من اصوات المشاركين في الانتخابات وفي حال عدم حصول اي مرشح على تلك النسبة تعاد الانتخابات بعدها بأيام قليلة بين المرشحين الاكثر حصولا على الاصوات لتحسم النتيجة بينهما. وتشهد الانتخابات البرلمانية والبلدية منافسة كبيرة بين 427 مرشحا في كل من المجلسين النيابي والبلدي مع توقعات بمشاركة شعبية واسعة.

ووصف رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين المستشار نواف حمزة عملية الإقبال على التصويت بـ«الكبيرة والمبشرة للغاية»، مشددا على عدم رصد أي مخالفات تذكر حتى الآن. وقال حمزة خلال مؤتمر صحافي عقد بالمركز الإعلامي لتغطية الانتخابات بأحد فنادق العاصمة المنامة امس إن «المشاركة كبيرة وإيجابية وتدعو للتفاؤل حول المتوقع فيما يتعلق بنسب التصويت...هناك إقبال من الشباب، وخاصة الذي يصوت للمرة الأولى، وكذلك من صوت من قبل، ولدينا حضور متميز من المرأة سواء على مستوى التصويت والترشح».

ورفض حمزة إعطاء أي تقديرات فيما يتعلق بنسب التصويت التي تم رصدها مشددا على أن النسب ستعلن في نهاية الاقتراع إلا أنه عاد وعبر عن تفاؤله الكبير «بتخطي نسبة مشاركة انتخابات هذا العام للنسبة التي تم تسجيلها خلال انتخابات 2014 والتي بلغت أكثر من 52%». وشدد حمزة على أن الاشاعات التي حاول البعض بثها لعرقلة الانتخابات لم تؤثر نهائيا نظرا لسرعة التعامل معها في توقيت بثها.

وهذه الانتخابات البرلمانية والبلدية هي الخامسة في المملكة الخليجية منذ إعادة الحياة البرلمانية عام 2002. وكانت المعارضة قد أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات، بينما قلل المسؤولون البحرينيون من تأثير دعوات المقاطعة.

ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية 293 شخصا بينهم 41 امرأة. وتجري انتخابات بلدية أيضا بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية. وبإمكان أكثر من 350 ألف بحريني الإدلاء بأصواتهم، بحسب وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وأكد خالد بن عبد الله أن إجراء انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية في موعدها المقرر دستوريا، يسطر فصلاً جديداً من فصول قصص النجاحات الوطنية في البلاد.

