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تونس- الوكالات: صادق مجلس الوزراء التونسي بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة بانتظار مناقشته في البرلمان الذي تمتلك فيه حركة «النهضة» الأغلبية، حتى يصبح نافذ المفعول ومعتمداً في البلاد.

وقال السبسي، في كلمة خلال إشرافه على مجلس الوزراء، إنه استند في مبادرته التشريعية إلى مضمون الدستور التونسي الذي ينص على «أن تونس دولة مدنية ترتكز على 3 عناصر أساسية هي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. كما ينص على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون تمييز، وعلى أن الدولة هي التي تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها». وكان الرئيس التونسي قد شكل، في أغسطس 2017، لجنة «الحريات الفردية والمساواة»، وكلفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات. وقالت وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء إن مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الحكومة ستعرضه خلال الأشهر المقبلة على البرلمان من أجل المصادقة عليه حتى يصبح ساري المفعول. وكان مشروع هذا القانون الذي أعلنه الرئيس التونسي في أغسطس الماضي قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها على اعتبار أنه يسعى إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها سواء لأسباب دينية أو غيرها من خلال عقد لدى العدول. وذكرت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أن هذه المبادرة «تكرس نضالات أجيال وحقوقيات يدافعن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية، وعلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين». وأضافت «تمت المحافظة على نفس المبدأ وهو ملاءمة المقترحات مع الدستور بإقرار المساواة في الإرث قانونا مع ترك حرية الاختيار للمورث إن أراد في قائم حياته التنصيص على قسمة التركة وفق المنظومة الحالية».

