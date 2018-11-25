عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: قتل 10 أشخاص جراء سيول وفيضانات بفعل الأمطار الغزيرة شمال العاصمة العراقية بغداد والتي أسفرت أيضاً عن تضرر آلاف المنازل، بحسب وزارة الصحة، التي أعلنت وفاة 5 في صلاح الدين، و2 في ذي قار، وشخص واحد في كل من ميسان والبصرة، وواسط مشيرة إلى إصابة 22 آخرين. واجتاحت سيول وفيضانات غزيرة، منذ فجر الجمعة، قرى ونواحي قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين. وذكرت مصادر عراقية أن قريتي الجرناف والحورية وأجزاء من قرية الخضرانية كانت الأكثر تضرراً من هذه الفيضانات. وقد وصل ارتفاع المياه في بعض القرى إلى أكثر من مترين، وأدى إلى جرف بعض السيارات. وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية الشرقاط إن سبعة أشخاص (3 نساء و4 أطفال) على الأقل لقوا حتفهم ونزح نحو 3000 آخرين عن ديارهم بسبب السيول. من جانبه أوضح قائم مقام قضاء الشرقاط، علي دودح أن موجة الأمطار الغزيرة أدت إلى سيول قوية ضربت مناطق وقرى القضاء، والتي بدورها تسببت بأضرار جسيمة في المنازل والمحال التجارية وشبكة الكهرباء وتضرر عدد كبير من السيارات وانجرافها إلى وادي «الأيمن».

وناشد النائب عن محافظة صلاح الدين، أحمد الجبوري، وزارة الدفاع لاطلاق عمليات إخلاء الجوي للعوائل المحاصرة والعالقة على أسطح المنازل. ووجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بتشكيل «خلية أزمة من قيادة عمليات صلاح الدين والحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والآليات الثقيلة للتدخل الفوري والإشراف المباشر على عمليات الإنقاذ»، وفق بيان صادر من مكتبه. ولفت البيان إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار «تقليل الخسائر البشرية والمادية وتعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه خلال اليومين القادمين».

