عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: استولت حركة «حماس» على بعض أجهزة التجسس التي حاولت القوة الإسرائيلية الخاصة زراعتها اخيرا في قطاع غزة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية امس إن «حماس» استولت على هذه الأجهزة التي كانت معدة للتنصت على المكالمات والاتصالات الداخلية للتنظيم. وهي الأجهزة التي زرعتها إسرائيل من قبل، ونجحت الحركة الفلسطينية في اكتشافها.

وذكرت الهيئة العبرية أن أجهزة التنصت الإسرائيلية زرعتها إسرائيل، في شهر مايو الماضي ولكن الحركة تبحث عن شاحنة صغيرة، والتي استخدمت بشكل مشترك بين القوات الإسرائيلية الخاصة وعملاء من داخل غزة نفسها. وكانت قوة إسرائيلية خاصة، تسللت في 11 نوفمبر الحالي شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كانت تهدف لزرع وتعقب أفراد المقاومة، لكن سريعا ما كشفتها قوة من «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس» واشتبكت معها ما أدى إلى مقتل 6 من عناصرها بينهم قائد كبير، ومقتل ضابط إسرائيلي وإصابة عدد من أفراد القوة الإسرائيلية.

وكانت صحيفة عبرية قالت، الجمعة، إن حركة «حماس» تدير حربا نفسية واستخباراتية ضد إسرائيل بعد نشرها لصور الجنود الإسرائيليين. وأفادت صحيفة «معاريف» بأن معركة إسرائيل مع حركة «حماس» انتقلت إلى مرحلة حرب الأدمغة، بعدما أثبتت الحركة أنها قادرة على إدارة حرب نفسية ضد تل أبيب وذلك بعد الفشل الأمني الذي حدث للجيش الإسرائيلي بغزة، الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، ذكرت مصادر مصرية، أن حركة «حماس» أبدت موافقة مبدئية على ورقة أعدتها القاهرة من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وفق ما أوردت مراسلتنا. وأضافت المصادر أن المسؤولين المصريين، أجروا مباحثات مع وفد الحركة الذي يزور القاهرة حاليا، من أجل إتمام ملف المصالحة. وأبدى وفد «حماس» المكون من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، وعضوية كل من موسى أبو مرزوق، وخليل الحية وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى، موافقة مبدئية على الورقة المصرية للمصالحة، وفق المصادر. ومن المقرر أن تستقبل القاهرة خلال أيام، وفدا من حركتي «فتح» والجهاد الإسلامي لمناقشة الورقة المصرية، بناء على دعوة مصرية، تمهيدا لاجتماع الفصائل الفلسطينية على مائدة اجتماعات واحدة. وأشارت إلى أن محور المباحثات يتركز على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتنفيذ بنود المصالحة، انطلاقا من الاتفاق الشامل الموقع العام 2011، الذي يتضمن بنود: المصالحة، والحكومة، والأمن، والانتخابات، ومنظمة التحرير الفلسطينية وما يتعلق بتطويرها وتفعيلها.

