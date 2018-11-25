عربيات ودوليات

نيويورك- د. ب. أ: اعرب رئيس جهاز الاستخبارات السعودي السابق، الامير تركي الفيصل، عن تشككه في مصداقية اي تقرير يصدر عن وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية «سي أي ايه» بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت وكالة انباء «بلومبرغ» ان الفيصل قال في حوار في ابوظبي امس ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية اثبتت كونها خطأ من قبل، وضرب مثالا بغزو العراق، وقال ان التأكيدات التي صدرت قبل غزو العراق عام 2003 من جانب وزير الخارجية الاميركي الاسبق كولن باول فيما كان رئيس الاستخبارات الاسبق جورج تينيت «يجلس خلفه مباشرة» مفادها ان العراق يصنع اسلحة كيماوية كان استنتاجا صحيحا ولكن ثبت انه «خطأ للغاية».

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد صرح الخميس ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية لم تخلص الى ان ولي العهد السعودي هو الذي اصدر الامر بقتل خاشقجي.

واضاف ترامب للصحافيين في فلوريدا «لم يتوصل احد «لذلك».. لا أدري ان كان باستطاعة اي شخص ان يستنتج ان ولي العهد فعل ذلك».

واوضح الفيصل ان وكالة الاستخبارات الاميركية ليست بالضرورة افضل مقياس على تقرير او تقييم استخباراتي موثوق به. واضاف الفيصل الذي كان سفير السعودية لدى لندن وواشنطن، ان العلاقات بين الحلفاء تواجه «تحديا كبيرا». وهذا الامر حتى يقارن بالفترات العصيبة السابقة مثل «التشويه واسع النطاق لسمعة السعودية» في اعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة، بحسب الفيصل.