عربيات ودوليات

عدن- الوكالات: أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أنه لا يمكن القبول بأي صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودته للسلطة الشرعية وكذلك خروج الميليشيات الحوثية من المدينة. وقال الإرياني، في تغريدة على «تويتر» إن «السلطة الشرعية أكدت في أكثر من مناسبة الترحيب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث» مبديا ترحيبه بأي خطوات أو مجهود بذله المبعوث الأممي مارتن غريفيث لإقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمهما للسلطة الشرعية.

من جهته، ذكر غريفيث، أنه اتفق مع الحوثيين، على أن الأمم المتحدة يجب أن تنخرط بشكل عاجل في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيس في تشغيل ميناء الحديدة، وعلى نطاق أوسع. وقال غريفيث، في مؤتمر صحافي عقده بعد وصوله إلى مدينة الحديدة، غربي اليمن» دعونا جميعا نعمل للحفاظ على السلام في الحديدة»، مضيفا «جئت إلى الحديدة مع أصدقائي وزملائي ليز غراندي المنسق الإنساني للأمم المتحدة، ومدير برنامج الغذاء العالمي إستيفن أندرسون، لنتعرف بشكل مباشر كيف يمكننا الإسهام في حماية المواطنين بالحديدة من التعرض لمزيدٍ من الدمار».وأضاف غريفيث «نعتقد أن هذا الدور سيحافظ على خط المساعدات الإنسانية الضرورية الذي يبدأ هنا ويخدم الشعب اليمني. ونأمل أن يسهم أيضا في الجهود الدولية لزيادة قدرة وفعالية عمليات تشغيل الميناء».

وأكد غريفيث، أنه التقى في صنعاء مع قيادة جماعة الحوثي وتطرق ضمن مباحثاته إلى كيفية إسهام الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام في الحديدة.ويسعى المبعوث الأممي لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية، والحوثيين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام يفضي إلى وقف العمليات العسكرية في البلاد التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

