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باريس - الوكالات: استخدمت قوات الأمن في باريس امس الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين حاولوا اختراق طوق للشرطة في جادة شانزيليزيه وتجمع آلاف المتظاهرين الذين كانوا يرتدون سترات صفراء على الجادة في إطار الاحتجاجات التي بدأت السبت الماضي رفضا لزيادة رسوم على المحروقات. وحاول المحتجون الوصول إلى «ساحة كونكورد» ومنعت قوات الأمن المتظاهرين من الاتجاه نحو قصر الإليزيه ودفعتهم باتجاه قوس النصر وحصل المتظاهرون على تصريح للتظاهر في حديقة «شون دو مارس» ولكنهم قرروا التحرك باتجاه القصر الرئاسي.

وكان مارك فيشنو وزير الشؤون البرلمانية في فرنسا حذر من أن المتظاهرين الغاضبين يهددون نواب الشعب. وقال فيشنو لمحطة مجلس النواب الفرنسي «بابليك سينات» ان «هناك نواباً هددهم مواطنون غاضبون». وأضاف «من حق المواطنين أن يتملكهم الغضب ولكن لايحق لأحد اعطاء

العناوين الشخصية لأعضاء البرلمان بل وفي بعض الحالات الدعوة لتخريب منازل أعضاء البرلمان».

وتشهد فرنسا احتجاجات وحصارا من قبل متظاهرين يرتدون سترات صفراء ما أسفر عن إصابة واعتقال المئات. كما لقي شخصان حتفهما في حوادث مرورية مرتبطة بالاحتجاجات. وقال وزير الداخلية كريستوف كاستنير إن عملية للشرطة جرت في منطقة انجيه حيث أعلن شخص يرتدي سترة صفراء ويحمل «قنبلة متفجرة» إنه كان يحمل متفجرات وطالب بمقابلة الرئيس ايمانويل ماكرون. وأشار كاستنير إلى أن قوات الشرطة الخاصة سيطرت على الوضع. وأوضحت السلطات المحلية في وقت لاحق أن الرجل كان في مغسلة للسيارات وليس كما قال كاستنير محطة بنزين مضيفة أن مطالبه لم تتضح.

وناشد كاستنير منظمي الحركة الاحتجاجية أن يعلنوا خططهم الاحتجاجية للشرطة بما يتماشى مع القانون الفرنسي قائلاً إن ذلك ضروري لحماية الجميع. وكانت أجهزة الأمن قد فككت الأسبوع الماضي «شبكة إرهابية» كانت تخطط لهجوم يوم السبت الماضي عندما شارك 283 ألف شخص في الموجة الأولى من احتجاجات «السترات الصفراء»حسبما قال كاستنير.

وحذر رئيس شرطة باريس ميشيل ديلبيو المتظاهرين من محاولة التجمع في ساحة الكونكورد في المدينة حسبما اقترحوا في العديد من الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مناطق أخرى بالقرب من قصر الإليزيه. وقالت السلطات إنه يمكن للمتظاهرين التجمع في الحدائق المحيطة ببرج إيفل وهو موقع بعيد قليلاً عن مركز المدينة.ولكن هذا الاقتراح لم يلق ترحيبا لدى الحركة التي لم يتضح لها قائدا حتى الآن. وقال أحد الناشطين المشاركين لإذاعة «بي.أف.ام.تي.في» التلفزيونية «لسنا ذاهبين إلى نزهة ضخمة على رقعة من العشب.» وتقول الحكومة إنها لن تستسلم لمطالب المحتجين بإلغاء الزيادة المقررة في الضرائب على البنزين والديزل. ووعدت الحكومة بمساعدة السائقين الأكثر فقرا وأولئك الذين يحتاجون إلى السفر لمسافات طويلة بانتظام ولكن يبدو أن مثل هذه الإجراءات لم تحز قبولا لدى المحتجين.

