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اسطنبول موسكو الوكالات: اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الولايات المتحدة بأنها حولت الحدود السورية العراقية إلى «مختبر للإرهاب» وهي تعقد صفقات مع «الإرهابيين» لتقاسم النفط من الآبار الواقعة على الحدود في حين انتقد وزير الدفاع التركي حلوصي اكار إقامة الولايات المتحدة نقاط مراقبة في شمال سورية تهدف إلى منع أي مواجهة بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد مدعومين من واشنطن.

وأشار صويلو في كلمته في الندوة الثالثة للأمن التي تنظمها أكاديمية الشرطة بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، إلى أن قرابة 94 % من ضحايا الإرهاب مواطنون في الدول الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والدول الإفريقية الواقعة تحت الصحراء الكبرى.

وأضاف «تركيا تحتل المركز التاسع في لائحة الدول العشر الأكثر تضررا من الهجرة، والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والمقاتلين الأجانب الإرهابيين، بسبب موقعها الجغرافي».

وأفاد بأن الشرطة وقوات الأمن شنت 127 ألف عملية لمكافحة المخدرات و109 آلاف و737 عملية لمكافحة الإرهاب خلال 2018، وضبطت 16% من عمليات تهريب المخدرات في العالم للعام الجاري.

في غضون ذلك اتفق وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار والروسي سيرغي شويغو خلال اتصال هاتفي امس على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام واستمراره في إدلب وتل رفعت السوريتين. وذكرت مصادر في وزارة الدفاع التركية لوكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية ، أن الوزيرين بحثا في الاتصال الهاتفي قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي، في إطار الاتفاق الموقع في مدينة سوتشي الروسية بين البلدين حول سورية.وأكدت المصادر أن الوزيرين حددا التدابير الفنية والتكتيكية الواجب اتخاذها ميدانيا.

وانتقدت تركيا بحدة امس إقامة الولايات المتحدة نقاط مراقبة في شمال سورية تهدف إلى منع أي مواجهة بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد مدعومين من واشنطن.وقال أكار في تصريحات بثتها وكالة أنباء الأناضول التركية «أؤيد الرأي القائل إن هذه التدابير ستزيد من تعقيد وضع معقد أصلا» وأضاف أكار «أبلغنا نظراءنا الأميركيين باستيائنا مرات عدة»، موضحا أنه تباحث في هذه المسألة مؤخرا مع رئيس الأركان الأميركي جو دانفورد.

وكان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أعلن الأربعاء أن الجيش الأميركي سيقيم نقاط مراقبة على الحدود الشمالية لسورية لتجنب التوتر بين تركيا وأكراد سورية حلفاء التحالف الدولي المناهض لـ»داعش».

وبعدما دعا مجددا الولايات المتحدة إلى الكف عن دعم وحدات حماية الشعب الكردية أكد وزير الدفاع التركي أن أبراج المراقبة «لن تكون لها أي فائدة». وقال إن «تركيا لن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي تفرض من الجانب الآخر من الحدود لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تنشأ».

