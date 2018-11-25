عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: كشف ناشطون سوريون أن «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) ذراع تنظيم «القاعدة» الإرهابي في سورية تعكف منذ أسابيع على ملاحقة ملاك العقارات وشاغليها من المسيحيين في مناطق سيطرتها بمحافظة إدلب شمالي سورية. وقال ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن «هيئة تحرير الشام» المتشددة أرسلت بلاغات إلى مالكي العقارات في إدلب من المسيحيين من أجل تسليمها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر الحالي. وانتشرت على مواقع التواصل صورة إحدى هذه البلاغات وتحمل عنوان «مذكرة حضور»، إذ تطلب من مستلمها مراجعة المكتب خلال 3 أيام. ودعت المذكرة الأشخاص الذين تسلموها إلى مراجعة ما يسمى «مكتب العقارات والغنائم»، في خطوة تأتي في إطار ما تسميه الهيئة «أملاك النصارى»، بحسب ما ذكرت مصادر من داخل المدينة.

على صعيد اخر دان الاتحاد الأوروبي امس مقتل ناشطين بارزين في المجتمع المدني بمحافظة ادلب شمال غرب سورية مؤكدا ان وفاتهما تسلط الضوء مجددا على المخاطر التي يتعرض له النشطاء والمدنيون في المحافظة.وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان ان الناشطين رائد الفارس وحمود جنيد اللذين قتلا في إدلب الجمعة «معروفان جيدا لدى الاتحاد الأوروبي».واشارت في هذا الاطار الى الدور «المهم» الذي لعبه الفارس وجنيد عبر اذاعة «راديو فرش» المحلية في «مواجهة التطرف العنيف في سورية».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وإذاعة محلية. ان الناشطين معروفان «بمواقفهما من الاعتقالات التي تقوم بها الفصائل» التي تسيطر على محافظة إدلب.وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن جبهة «النصرة» اعتقلت الناشطين مرات عدة.وعرف فارس بلافتاته التي كانت ترفع بانتظام في كفرنبل وتنطوي على رسائل معبرة تتوجه الى الداخل السوري والخارج باللغتين العربية والانكليزية.

