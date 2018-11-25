عربيات ودوليات

اعتبر وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تنظر الى تنظيم «داعش» على أنه حليف لها في العمل على تغيير النظام في دمشق.

وأشار لافروف خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره البرتغالي أوغوشتو سانتوش سيلفا في لشبونة أمس، الى أن طرح واشنطن شروطا لمحاربة «داعش» تدل على امتلاكها أجندة خفية في سورية.

وقال لافروف: «الخارجية الأميركية صرحت قبل أيام بأن داعش لم يهزم بعد، وأن دحره يتطلب تغيير النظام في سورية كشرط مسبق أساس.. هذا يؤكد تخميني بأن الأميركيين ينظرون الى داعش كمبرر لوجودهم العسكري في سورية وما قد يرقي الى حليف في الصراع مع النظام السوري».

وأضاف الوزير الروسي: «هذا يعني أن الهدف الرئيس لواشنطن هو تغيير النظام وليس الانتصار على «داعش».

