عربيات ودوليات

ساعد الهجوم الانتحاري الأخير في كابول الثلاثاء الماضي جنباً الى جنب مع تقرير مستقل عن الوضع في أفغانستان على ابراز ما يبدو الآن كاجماع متزايد داخل واشنطن بأن الولايات المتحدة لاتحرز أي تقدم نحو انهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما.

ويأتي الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 55 مدنيا داخل قاعة افراح في كابول بمثابة ضربة لاستراتيجية ادارة ترامب في أفغانستان، حيث جعل المسؤولون العسكريون الأميركيون من الدفاع عن المراكز الحضرية الرئيسة مثل كابول ضد حركة طالبان محور هذا الجهد.

وقد اعترف رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، قبل أيام قليلة من التفجير، بأن الحرب قد وصلت الى طريق مسدود. مضيفاً أنه «من الانصاف القول بأن طالبان لا تتعرض للهزيمة الآن.لقد استخدمنا مصطلح المأزق قبل عام، ولم يتغير الوضع كثيراً».

وفي الوقت نفسه، أصدر مكتب المفتش العام في البنتاغون في 19 نوفمبر تقريراً مخيب عن القتال في أفغانستان للربع الثاني على التوالي، أشار الى التقدم الطفيف نحو المصالحة. وأثارت العمليات في البلاد تدقيقاً خاصا على مدار الشهر الماضي بعد أن تسبب هجوم كبير من طالبان في اقليم قندهار بجنوب أفغانستان في مقتل قائد شرطة أفغاني مؤثر ورئيس جهاز المخابرات المحلي، أفلت منه القائد الجديد لقوات أميركا والناتو في أفغانستان الجنرال الأميركي سكوت ميلر.

وفي خضم أعمال العنف المتزايدة، أفادت التقارير أن المبعوث الأميركي الى أفغانستان، زلماي خليل زاد، أجرى ثلاثة أيام من المحادثات مع طالبان في قطر خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي مؤتمر صحافي في كابول الأحد، أبدى خليل زاد نغمة أكثر تفاؤلاً من نظرائه العسكريين حول جهود السلام - رغم أنه لم يتطرق لمسألة المحادثات في قطر.

وقال خليل زاد «أعتقد أن هناك فرصة للمصالحة والسلام.» وأضاف قائلاً: «طالبان تقول انها لا تعتقد أن باستطاعتها النجاح عسكرياً، وأنها ترغب في حل المشاكل المتبقية بالطرق السلمية، عن طريق المفاوضات السياسية».

لكن محادثات السلام فشلت وتوقفت في الماضي. وفي الوقت الذي أشاد فيه القادة العسكريون خلال الصيف بوقف قصير لاطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وطالبان بشأن عطلة عيد الفطر في يونيو، لم ترد طالبان على عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني بوقف ثاني لاطلاق النار، بل سعت لتعطيل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية في أكتوبر.

وقال جيمس دوبينز، وهو دبلوماسي أميركي سابق خدم كمبعوث خاص لأفغانستان وباكستان من عام 2013 الى عام 2014 ، أنه لم يتحقق أي تقدم يذكر خلال العقد الماضي لاحلال السلام في أفغانستان. وقال: «لقد واجهنا معضلة رئيسة، في العقد الأخير على وجه الخصوص، وهي أن أفضل ما يمكننا القيام به هو الحفاظ على الوضع الراهن - وهذا أمر غير مرضٍ للغاية».

وفي الوقت نفسه، فان الصورة على الأرض مزعجة بشكل متزايد. خلال العام الماضي، أصر القادة الدبلوماسيون والعسكريون على أنهم يحرزون تقدما نحو تحقيق أهداف استراتيجية جنوب آسيا، التي تشمل بالاضافة الى الدفاع عن المراكز السكانية، غارات جوية على مختبرات طالبان ومراكز الدخل الأخرى. لكن الهدف النهائي هو الضغط على طالبان للانخراط في محادثات السلام. وفي يوليو، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «ان استراتيجية الرئيس تعمل بالفعل» ، ثم أعرب قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل عن تفاؤله الحذر. وفي حديثه للصحافيين في أغسطس، قال الجنرال جون نيكلسون، قائد القوات الأميركية في أفغانستان، انه يعتقد أن الاستراتيجية ناجحة.

لكن الأرقام تشير الى خلاف ذلك. بالاضافة الى هجمات طالبان الأخيرة ، استمر فرع تنظيم «داعش» الارهابي في أفغانستان، المعروف باسم « داعش خُراسان» ، في شن هجمات مميتة في معقله في مقاطعة نانجارهار وفي كابول، وفقاً لأحدث تقرير صدر عن المفتش العام والذي يغطي الفترة بين 1 يوليو و 30 سبتمبر. كما ارتفع عدد الهجمات الانتحارية بنسبة 38 في المئة بين مايو وأغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعيش 65 في المئة من الأفغان في مناطق خاضعة للسيطرة أو النفوذ الحكومي، وهو رقم لم يتغير كثيراً في غضون عامين.

كما زادت الاحتياجات الانسانية أيضا خلال الربع الأخير. فقد ذكرت الأمم المتحدة أن الجفاف جعل من 3.5 ملايين أفغاني بحاجة الى مساعدات غذائية عاجلة، وبين الجفاف والصراع الدائر، اقترب عدد الأفغان النازحين دوليا من 500 ألف هذا العام.

وكعلامة واحدة صغيرة على التقدم، أجريت الانتخابات كما كان مقرر لها في 20 أكتوبر، على الرغم من التحديات الأمنية واللوجستية. وقال دانفورد أن الحدث كان «ناجح الى حد كبير وأقل عنفاً، بالتأكيد ، مما توقعه الناس»، مشيرا الى أنه يعتقد أن الانتقال السياسي المقبل «سيكون حاسما في ممارسة الضغط على طالبان».

مرددا تصريحات أدلى بها كبار القادة الأميركيين مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس، أكد دانفورد أن الضغط العسكري وحده لا يمكن أن يحقق السلام في أفغانستان. فالهدف هو الضغط على طالبان من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال دانفورد: ان «النجاح في أفغانستان يتطلب التوصل لمصالحة أفغانية تقودها أفغانستان نفسها. وهذا يتطلب منا ممارسة ضغوط سياسية واجتماعية وعسكرية. أما في البعد العسكري، فتتمثل مهمتنا في التأكد من أن طالبان تدرك أنه لا يمكنها الفوز في ساحة المعركة».

Foreign Policy

