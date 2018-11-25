دوليه

فجّر إيبار واحدة من المفاجآت الكبيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم وأعاد ضيفه ريال مدريد إلى دوامة الهزائم بالفوز الكبير 3-0 أمس في المرحلة الثالثة عشر من المسابقة.

ورفع إيبار رصيده إلى 18 نقطة ليقفز من المركز الثالث عشر إلى المركز السابع بفارق نقطتين فقط خلف ريال الذي مني بالهزيمة الخامسة له في الدوري هذا الموسم.

وأنهى إيبار الشوط الأول لصالحه بهدف سجله غونزالو إسكالانتي في الدقيقة 16 ليترجم به التفوق الواضح لفريقه في معظم فترات هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، عزز إيبار فوزه بهدفين متتاليين أحرزهما سيرجي إنريش وإنريكي غارسيا كيكي في الدقيقتين 52 و57 .وخاض ريال المباراة الخامسة له تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي تولى المسؤولية في نهاية أكتوبر الماضي بشكل مؤقت خلفا للمدرب المقال جولين لوبيتيغي.

ومني ريال اليوم بهزيمته الأولى تحت قيادة سولاري الذي قاد الفريق لانتفاضة في النتائج منذ توليه المسؤولية بتحقيق أربعة انتصارات متتالية على بلد الوليد وسلتا فيغو في الدوري الإسباني ومليلية في كأس ملك إسبانيا وفيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن الفوز الكبير هو المكسب الوحيد لإيبار في المباراة وإنما كشفت المباراة عن نجم واعد للكرة الإسبانية هو لاعب الوسط الشاب مارك كوكوريا (20 عاما) المعار لإيبار من الفريق الثاني بنادي برشلونة حيث كان أحد أبرز نجوم المباراة وصنع هدفين وساهم في صنع الهدف الثالث.

من جهة أخرى،حرم مهاجم ليغانيس الدولي المغربي يوسف النصيري ديبورتيفو ألافيس من انتزاع صدارة الدوري الإسباني ولو مؤقتا، عندما سجل هدف فوز فريقه 1-0 في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة.

وسجل النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من المدافع الأرجنتيني جوناثان سيلفا.

وهو الهدف الأول للنصيري مع ليغانيس في الدوري هذا الموسم بعدما انضم إلى صفوفه هذا الصيف قادما من ملقة، علما أنه سجل له ثنائية في مرمى رايو فايكانو (2-2) في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الكأس في 30 أكتوبر الماضي.

وأعاد النصيري فريقه إلى سكة الانتصارات بعد 3 تعادلات وخسارة وقاده إلى الفوز الثالث هذا الموسم بعد برشلونة 2-1 في المرحلة السادسة ورايو فايكانو 1-0 في المرحلة الثامنة.

وصعد ليغانيس إلى المركز السادس عشر مؤقتا برصيد 13 نقطة بانتظار مباراتي فياريال السابع عشر (11 نقطة) مع ريال بيتيس، وأتلتيك بلباو الثامن عشر مع ضيفه خيتافي اليوم.وحرم النصيري ديبورتيفو ألافيس من انتزاع الصدارة مؤقتا وألحق به الخسارة الرابعة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع.

وكان ديبورتيفو ألافيس يمني النفس بالفوز لانتزاع الصدارة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر وحامل اللقب.

وحقق ألافيس بداية جيدة هذا الموسم وهو تربع على الصدارة في افتتاح المرحلة التاسعة عندما تغلب على مضيفه سلتا فيغو 1-0.

وحقق ألافيس 7 انتصارات حتى الآن هذا الموسم بينها 3 متتالية في مناسبتين، لكن بات مهددا بالتراجع إلى المركز الخامس في حال فوز إسبانيول على ضيفه جيرونا اليوم.

ويلعب اليوم إشبيلية مع بلد الوليد، وفياريال مع ريال بيتيس.وتختتم المرحلة غدا بمباراة ريال سوسييداد مع سلتا فيغو.

