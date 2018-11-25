دوليه

حسم ليون الدربي أمام جاره وغريمه التقليدي سانت إتيان عندما تغلب عليه 1-0 أول من امس في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي، وانتزع المركز الثاني مؤقتا.وسجل المدافع البلجيكي جايسون ديناير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 بضربة رأسية إثر ركلة ركنية انبرى لها الدولي الهولندي ممفيس ديباي. وأكمل ليون المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 إثر طرد مدافعه الدولي البرازيلي السابق رافايل دا سيلفا.ويكتسي الدربي بين ليون وسانت اتيان أهمية خاصة بالنظر الى الندية الكبيرة بين الفريقين اللذين التقيا 117 مرة في تاريخ المواجهات بينهما في مختلف المسابقة فكان الفوز حليف ليون 41 مرة بينها 37 مرة في الدوري مقابل 43 مرة لسانت اتيان بينها 39 مرة في الدوري، وتعادلا 33 مرة بينها 32 مرة في الدوري. وواصل ليون صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا والثامن هذا الموسم فرفع رصيده إلى 27 نقطة وصعد إلى المركز الثاني بفارق 13 نقطة خلف باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب، ونقطة واحدة أمام ليل الذي يحل ضيفا على نيس اليوم في ختام المرحلة. ورفع ليون معنوياته قبل استقباله مانشستر سيتي الانكليزي بعد غد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، ورحلته إلى ليل في الأول من ديسمبر المقبل في قمة نارية. وهي المرة الأولى التي ينجح فيها ليون في تحقيق فوزين متتاليين منذ خسارته المذلة أمام مضيفه باريس سان جرمان 0-5 على ملعب بارك دي برانس في أكتوبر الماضي.في المقابل، توقفت انتفاضة سانت إتيان في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة (تعادلان وفوزان على التوالي)، ومني بهزيمته الثالثة هذا الموسم.

وتجمد رصيد سانت إتيان عند 23 نقطة في المركز الخامس وبات مهددا بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز مرسيليا (22 نقطة) على مضيفه أميان اليوم.ويلعب اليوم ايضا مونبلييه مع رين.

