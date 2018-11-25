دوليه

اعتبر المدرب الألماني يورغن كلوب أول من امس أن توقيع المهاجم السنغالي ساديو مانيه على عقد جديد طويل الأمد مع ليفربول، دليل على تطور النادي.ولم يخف المدرب الألماني سروره بعد توقيع مانيه الخميس على عقد يمتد حسب الصحافة حتى 2023 والتزامه بالنادي، معتبرا أن التقارير التي رجحت احتمال رحيل البرازيلي فابينيو المنضم الى الفريق «الأحمر» الصيف الماضي من موناكو الفرنسي غير صحيحة. وقال كلوب الذي يتخلف فريقه عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب بفارق نقطتين، في مؤتمر صحافي عشية المباراة مع مضيفه واتفورد «إنها إشارة كبيرة. تمديد العقد هو أكثر من توقيع. إنه التزام. واضاف «هذا يدل على التغيير الذي اجراه النادي في السنوات القليلة الماضية. قبل عدة سنوات، شعر اللاعبون أن عليهم ترك النادي من أجل بدء مرحلة جديدة». وعبر كلوب عن رضاه التام للبداية التي حققها لاعبا الوسط فابينيو والغيني نابي كيتا مع ليفربول، رغم عدم إشراكهما إلا قليلا منذ فترة طويلة.وبدأ الدولي البرازيلي أساسيا في أربع من آخر خمس مباريات قبل التوقف الدولي، ورفض كلوب التكهنات حول احتمال تركه للفريق، وقال متوجها إلى الصحافيين «بالتأكيد لن يرحل. أنا لم أتحدث عن انتقالات، وإذا كنتم تريدون أن تسألوا، أقول لا أحد سيغادر هذا المكان».

