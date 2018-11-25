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ليفركوزن عاد إلى سكة الانتصارات


استعاد باير ليفركوزن سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه شتوتغارت 2-0 أول من أمس في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني.ويدين باير ليفركوزن بفوزه إلى المهاجم كيفن فولاند الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 76 و83 رافعا رصيده إلى 5 أهداف على لائحة الهدافين. وهو الفوز الرابع لباير ليفركوزن هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين والثاني في المباريات السبع الأخيرة، فرفع رصيده إلى 14 نقطة وصعد إلى المركز العاشر مؤقتا. في المقابل، عاد شتوتغارت إلى سكة الهزائم التي أوقفها في المرحلة الماضية عندما فاز على مضيفه نورمبرغ 2-0 مسجلا فوزه الثاني هذا الموسم. وهي الخسارة الثامنة لشتوتغارت هذا الموسم فبقي في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.


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