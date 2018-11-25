دوليه

كسر الشارقة عقدة ملعب مضيفه دبا الفجيرة وفاز عليه 3 - 2 لأول مرة في تاريخ لقاءات الفريقين ليحافظ على الصدارة في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الاماراتي اول من امس. وفشل الشارقة في الفوز على دبا الفجيرة على ملعبه في المباريات الأربع التي أقيمت بينهما بالدوري والتي للمفارقة انتهت جميعها بالتعادل، قبل أن يكسر العقدة في المباراة الخامسة بفضل تألق لاعبه الدولي سيف راشد (24 عاما). وافتتح راشد الذي كان دشن أولى أهدافه الدولية مع منتخب بلاده الثلاثاء الماضي في مباراة دولية ودية أمام اليمن، التسجيل للشارقة بعدما تلقى تمريرة متقنة من البرازيلي ايغور كورونادو (8).

وكان راشد وراء الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع مرر على اثره الكرة الى البرازيلي ويلتون سواريس سددها في شباك حارس مرمى دبا الفجيرة محمد الرويحي (58). وقال راشد: «تسجيل الأهداف مهمتي الأساسية كوني ألعب في مركز الجناح، كما أنه أصبح سهلا بوجود لاعبين مميزين الى جانبي، وهذا سيعطيني دافعا كبيرا قبل المشاركة مع المنتخب في كأس اسيا». واضاف سواريس الهدف الثاني له والثالث لفريقه مستفيدا من تمريرة كورونادو (75)، ليتصدر ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا. وسجل اصحاب الارض، الذي لعبوا منذ الدقيقة 45 بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبهم الاردني ياسين البخيت، هدفين متأخرين عبر ركلتي جزاء سددهما بنجاح المغربي ادريس فتوحي (90 و90+3). ورفع الشارقة رصيده الى 24 نقطة، وبقي دبا الفجيرة في المركز الاخير بأربع نقاط.

