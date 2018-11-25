دوليه

سقط الريان في فخ التعادل 1 -1 امام مضيفه أم صلال خلال المباراة التي جمعتهما اول من امس في الجولة الثالثة عشر من الدوري القطري والتي شهدت أيضا فوز الأهلي على قطر 1-0 والشحانية على الخريطيات بذات النتيجة. وتقدم أم صلال بهدف سجله محمود المواس في الدقيقة 66 وتعادل الريان بهدف سجله لوكا بورجيس في الدقيقة 79. ورفع الريان رصيده الى 23 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف السد كما رفع أم صلال رصيده الى 16 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق الأهلي فوزا صعبا من مضيفه قطر 1-0.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه نيغل دي يونغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 60. ورفع الأهلي رصيده الى 22 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد قطر عند 11 نقطة في المركز العاشر. وفي المباراة الثالثة، فاز الشحانية على مضيفه الخريطيات 1-0. سجل هدف المباراة الوحيد كلاوديو لوسيانو فاسكيز في الدقيقة 29. ورفع الشحانية رصيده الى 15 نقطة في المركز الثامن مناصفة مع العربي وتوقف رصيد الخريطيات عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر الأخير.

