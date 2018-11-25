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أقيمت مساء أمس مباراة خيرية استعراضية على صالة الشهيد فهد الاحمد في منطقة الدعية فاز فيها الفريق الاحمر بقيادة الشيخ فهد الكندري على الفريق الازرق بقيادة د. نايف العجمي بنتيجة 4-3. سجل للفائز اللاعبان محمد يوسف (3 أهداف) ونهير الشمري، وللخاسر عبيد الشمري وسطام السهلي وحمود الخضر.

وجاءت المباراة ضمن حملة انسانية واحدة ضد الجوع خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل انساني أفضل والذي تنظمه الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

وشهد الاستعراض اعلان رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية المستشار بالديوان الاميري عبد الله المعتوق تقديم مليار وجبة لفقراء العالم، موضحا أن هذه المبادرة مدعومة من امير الانسانية الشيخ صباح الاحمد ومن السلطتين التشريعية والتنفيذية والشعب الكويتي.

وضم الفريق الازرق الذي شارك في المباراة الاستعراضية الدكتور نايف العجمي ووائل سليمان وعبيد الشمري وسطام السهلي ومحمد جراغ وحمود الخضر.

في حين ضم الفريق الاحمر الشيخ فهد الكندري وعادل حمود واحمد موسى ومحمد يوسف ومتعب الشمري ونهير الشمري. وقال احمد موسى ان المشاركة في مباراة خيرية مثل مباراة امس يعتبر مفخرة بالنسبة له وحدثا يسجل في تاريخه الرياضي، لافتا الى أنه تفاجأ بالحضور الجماهيري والاهتمام الاعلامي الكبير بالمباراة، الأمر الذي أثلج صدره.

من جانبه أكد وائل سليمان أنه لم يتردد في الاستجابة لدعوة المشاركة عندما علم أن المباراة خيرية ضمن حملة ذات اهداف انسانية نبيلة. وتمنى تكرار مثل هذه الفعاليات لمحاربة الجوع والحث على مساعدة كل الفقراء والمحتاجين في مختلف انحاء العالم.

