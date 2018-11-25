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حقق كاظمة انتصارا مستحقاً على الشباب 90 - 72، وواصل الكويت عروضه القوية بالفوز على اليرموك 106 - 54، كما تغلب الجهراء على الصليبخات 74 - 46، في الوقت الذي عوض فيه العربي سقوطه أمام الشباب في الجولة الماضية بالفوز على النصر 80 - 68، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة.

وبهذه النتائج تتصدر فرق الكويت وكاظمة والقادسية والجهراء الترتيب برصيد اربع نقاط لكل منهم ثم يأتي القرين والعربي والنصر والشباب برصيد 3 نقاط، يليهم الصليبخات والساحل والتضامن واليرموك برصيد نقطتين.

وتتأهل الفرق الستة الأولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من دورين على ان يتوج الفريق الاكثر جمعاً للنقاط في اللقب.

وجاءت مباراة كاظمة مع الشباب دون المستوى المطلوب، ودانت الافضلية منذ البداية الى البرتقالي عبر تميز احمد البلوشي في قيادة هجمات فريقه وتنظيمها الى جانب تألق محمد اشكناني أسفل السلة لينتهي الربع الاول بتقدم كاظمة 25 - 10.

وفرض كاظمة سيطرته على المباراة في الربع الثاني مستغلاً تسرع لاعبي الشباب في انهاء الهجمات وعدم قدرتهم على تجاوز الدفاع الضاغط الذي اتبعه كاظمة مما ساعد البرتقالي على قطع العديد من الهجمات وتحويلها للهجوم المعاكس السريع «فاست بريك» لينهي كاظمة الربع الثاني لمصلحته 46 - 22.

ونظم الشباب عدة هجمات في الربع الثالث عبر تألق احمد الصراف في التسجيل من الخارج الى جانب تميز ابراهيم الشمري في الاختراق والتسجيل الامر الذي ساعدهم على تقليص الفارق قليلاً مع نهاية الربع الثالث 43 - 62.

وترجم كاظمة افضليته في الربع الرابع بعد أن سيطر على المباراة بصورة تامة بفضل رغبة لاعبيه في انهاء اللقاء دون صعوبة وانهى المباراة لمصلحته 90 - 72.

من جانب آخر تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة حيث يلتقي الساحل مع اليرموك في 06:00، على صالة نادي كاظمة تليها مباشرةً مباراة القادسية مع التضامن على الصالة ذاتها. وعلى صالة نادي النصر، يلتقي في 06:00 القرين مع الصليبخات وتليها مباراة الكويت مع الشباب على الصالة ذاتها.

