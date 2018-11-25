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تغلب القادسية على الشباب بنتيجة 3-1 أمس على ستاد الشباب في المباراة المستكملة من الجولة التاسعة لدوري الدرجة الممتازة. وتوقفت المباراة في الدقيقة 39 يوم 9 نوفمبر الحالي بسبب سوء الأحوال الجوية وكان الأصفر متقدماً بهدف نظيف سجله بدر المطوع.

وأضاف النيجيري إبيابوي بكر الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد ركلة ركنية ارتدت من الدفاع أمام بكر فسددها في المرمى على يمين حارس المرمى. وقلص الشباب النتيجة في الدقيقة 55 بهدف سجله المدافع خالد إبراهيم بالخطأ في مرماه اثر كرة عرضية من منور المطيري، وأعاد عبدالله ماوي الفارق كما كان بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 78 بعد تمريه طويلة من خالد إبراهيم انفرد على اثرها ماوي بالحرس وسجل بلا صعوبة. ورفع القادسية رصيده إلى 16 نقطة وقفز إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن كاظمة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 5 نقاط في المركز الثامن.

وحسب ما تنص اللوائح دخل كل فريق بالتشكيلة ذاتها التي توقفت عندها المباراة، فيما أجرى القادسية تبديلاً بدخول صالح الشيخ بدلاً من بدر المطوع الغائب بسبب وفاة جدته. ولعب الشيخ إلى جانب عبدالله ماوي وسلطان العنزي وأحمد الظفيري في خط الوسط، مع الاعتماد على الثنائي الأردني أحمد الرياحي والغابوني إكسل ماي في الهجوم، ورباعي خط الدفاع عامر المعتوق وإبيابوي بكر وخالد ابراهيم وخالد القحطاني، وأحمد الفضلي في حراسة المرمى. وتنتظر الفريقان مواجهتين صعبتين في الجولة المقبلة فيلعب القادسية مع العربي الاربعاء المقبل، بينما يلتقي الشباب مع السالمية صاحب المركز الثاني بعد غد الثلاثاء.

