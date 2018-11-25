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تغلب الصليبخات على خيطان 3 - 2 في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى والذي جمعهما أول من أمس على ستاد نادي الكويت. ورفع الصليبخات بقيادة مدربه الوطني الجديد أنور يعقوب رصيده الى 6 نقاط بعد أن حقق انتصاره الثاني في المسابقة، وظل في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن خيطان الأخير والذي تجمد رصيده عند نقطتين.

تقدم خيطان بهدف عن طريق مهاجمه الغاني كوفي، وتعادل الصليبخات عبر ركلة جزاء نفذها بدر المطيري، ثم تقدم بواسطة العاجي تيتي من ركلة جزاء ثانية لينتهي الشوط الأول بتقدم الصليبخات 2 - 1. وفي الشوط الثاني أدرك مهاجم خيطان أحمد نايف التعادل، لكن تيتي عاد ليقول كلمته وسجل الهدف الثالث ليمنح الصليبخات النقاط الثلاثة.

ويتصدر اليرموك جدول الترتيب برصيد 19 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية القسم الأول، ويأتي الساحل في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برقان صاحب المركز الثالث. ويلعب في الجولة المقبلة التي تقام الأربعاء المقبل اليرموك مع برقان على ستاد عبدالله الخليفة، والصليبخات مع الساحل على ملعب الأخير.

