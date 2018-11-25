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الفوزان: «مباراة تلوّع الجبد»

راشد خلف
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الأحد 25 نوفمبر 2018

وصف لاعب خيطان مساعد الفوزان مباراة فريقه مع الصليبخات بأنها «أسوأ مباراة في الخليج»، وقال في تصريح لبرنامج «الدربي» بعد اللقاء: «المباراة تلوّع الجبد»، مضيفاً: «الدوري الكويتي أسوأ دوري في الخليج ونحن نلعب في الدرجة الأولى، والمباراة بين صاحب المركز الأخير والمركز قبل الأخير، ورغم ذلك كله فان اللعب توقف كثيراً بسبب ادعاء الاصابة من اللاعبين والصراخ في كل تدخل».
وتابع: «المباراة لا تستحق التحليل، وأنا بصراحة متحسف لأني لعبتها، وفرحت عندما أطلق الحكم صافرة النهاية».
من جهته، أبدى لاعب الصليبخات عبدالمحسن الصليلي سعادته بهذا الفوز، متمنياً أن يمثل «انطلاقة جديدة» تحت قيادة المدرب الوطني أنور يعقوب. وأكد أن الفريق قدم أداءً جيداً واستحق الفوز عن جدارة.


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