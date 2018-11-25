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حصد المنتخب الكويتي أول من أمس ثماني ميداليات متنوعة للفرق والفردي للسيدات والرجال ضمن منافسات اليوم السابع للبطولة العربية للرماية الشاملة الـ 14 التي اختتمت أمس وشارك فيها اكثر من 200 رياضي ورياضية مثلوا 10 منتخبات عربية.

وحقق المنتخب المراكز الاولى في منافسات التراب شباب فردي وفرق والمراكز الاولى بمنافسات البندقية 10 أمتار ناشئات فردي وفرق والمركز الثاني في منافسات التراب مختلط والمركز الثاني في منافسات البندقية 10 أمتار هوائي ناشئين والمركز الثالث في منافسات المسدس 25 متراً رجال فردي.

وتوج الرامي يوسف المطيري بالمركز الاول والميدالية الذهبية بمنافسات التراب شباب فردي وجاء بدر العدواني بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فيما جاء القطري حسين البناي بالمركز الثالث.

واحرز المنتخب الكويتي المكون من يوسف المطيري وبدر العدواني ويوسف الرشيدي المركز الاول والميدالية الذهبية في منافسات التراب فرق فيما جاء المنتخب القطري بالمركز الثاني.

وحققت الرامية الكويتية يارا الخلف المركز الاول والميدالية الذهبية بمنافسات البندقية 10 أمتار ناشئات فردي وجاءت القطرية شهد الدرويش بالمركز الثاني والعمانية روعه الحسني بالمركز الثالث.

وفي نفس المسابقة فئة الفرق حقق المنتخب الكويتي المكون من يارا الخلف وبتول اشكناني وريم الرشيدي المركز الاول والميدالية الذهبية فيما جاء المنتخب القطري بالمركز الثاني والمنتخب العماني بالمركز الثالث.

وأحرز المنتخب الكويتي المكون من عبدالرحمن الفيحان وسارة الحوال المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات التراب مختلط وجاء المنتخب اللبناني بالمركز الاول والمنتخب القطري بالمركز الثالث.

وحقق الرامي الكويتي سعود السبيعي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات البندقية 10 أمتار هوائي ناشئين فردي وجاء العماني فاهم البادي بالمركز الاول والقطري ناصر النعيمي بالمركز الثالث.وفي مسابقة المسدس 25 متر موحد فرق حقق المنتخب الكويتي المكون من عثمان الفيلكاوي وحسن الملا وسعود المطيري المركز الثالث والميدالية البرونزية وجاء المنتخب القطري بالمركز الاول والمنتخب العماني بالمركز الثاني.

