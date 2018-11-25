محلية

منذ اعلان موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية والنادي العربي كما يقولون «في حانة ومانة» حيث تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مناوشات مقصودة لجس نبض الشارع العرباوي ومن سيكون رئيس النادي القادم ومن سيكون عضوا بهذا المجلس سواء بقائمة كاملة او بأغلبية ساحقة (نص+1) للسيطرة على قرارات مجلس الادارة... واليوم لن انتقد احداً في هذا الحق ولكن سأذكر مشاهداتي لهذا الصراع لكي أجعل أعضاء الجمعية العمومية على بينة بما يحدث للسيطرة على المجلس العرباوي في 12 يناير 2019.. ألا وهي:

- انقلاب اراء بعض اعضاء الجمعية العمومية (مفاتيح انتخابية معروفة) فجأة في الوقوف مع من كان يشتم من قبلهم خلال اربع سنوات مضت سببها (واضح كالشمس).

- التسابق على تقلد المناصب التنفيذية لبعض الراغبين بالترشح قبل ان ينجحوا في الانتخابات غير مقبولة؟ هل هذا شرط لترشحهم؟ (انت اول اضمن نجاحك؟)

- وجود مرشحين كانوا بعيدين جدا عن النادي ومرة واحده أصبحوا يتباكون على النادي وانهم سيكونون هو المنقذ!

- يقال ان هناك قوى خارجية تسعى للسيطرة على القرار في المجلس الجديد (لا استبعدها في ظل أزمة الايقاف الرياضي)

- قائمة او ثلاث او اربع... يجب ان يكونوا من ابناء النادي العربي وليس ممن لا نعرفهم وليس لهم تاريخ في هذا النادي العريق .

- هل ستدخل المساومات المالية طرفا رئيسا في تقلد رئاسة القائمة والمناصب التنفيذية (هل سيكون هناك بيع أو شراء للمناصب التنفيذية...؟ )

- ليس عيبا ان يسعى البعض بأن يكون «رأس» عن طريق ديوانية او انه يملك اصواتا كثيرة ولكن هل تستطيع ان تكون مثل المرحوم احمد عبدالصمد (اشك في ذلك).

- وسائل التواصل الاجتماعي ستكون هي «الاعزيزو» في هذه الانتخابات فهل سنصدق كل شيء يقال او يكتب فيها؟ اتمنى ان يوثق من يريد ان يقول اي رأى في موضوع الانتخاب رسميا من خلال تصريح علني؟ حتى لا يتحول الى محكمة التواصل الالكتروني؟

- واضح ان في اختلاف الغير سيكون في صالح الغير أيضا فكما يقولون مصائب قوم عند قوم فوائدُ (الشاطر يفهم).

- انا مع اعلان رئيس القائمة ولكنني ضد موضوع توزيع المناصب قبل فتح باب الترشيح... والله من وراء القصد.

