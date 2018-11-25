دوليه

شدد النصر الخناق على الهلال المتصدر وحامل اللقب بفوزه الثمين على ضيفه الشباب 1- 0 أول من امس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي، التي تختتم اليوم بدربي جدة بين الاتحاد والأهلي.

وسجل الدولي النيجيري أحمد موسى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34. وعزز النصر موقعه في المركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين خلف الهلال، فيما تجمد رصيد الشباب عند 16 نقطة في المركز الخامس.

وجاءت بداية المباراة قوية من الفريقين وكاد المهاجم الروماني قسطنطين بوديسكو يفاجئ النصر بهدف مبكر اثر انفراد بالحارس وليد عبدالله لكنه سدد الكرة برعونة خارج المرمي (2)، ورد النصر بهجمة منظمة قادها موسى من الجهة اليسرى فهيأ على طبق من ذهب للبرازيلي جيوليانو فيكتور المندفع من الخلف لكنه سددها بين يدي الحارس الدولي التونسي فاروق بن مصطفى (10).

وأهدر الدولي المغربي نور الدين أمرابط فرصة افتتاح التسجيل للنصر (20) عندما استقبل كرة عرضية لموسى أمام بن مصطفى لكنه سددها خارج المرمى، وبعد دقيقتين حرم بن مصطفى الشباب النصر من هدف محقق بتصديه لتسديدة جيوليانو بعد مجهود فردي رائع قبل أن يبعدها الدفاع.

وترجم موسى أفضلية النصر عندما تبادل الكرة مع جيوليانو وسددها بذكاء داخل المرمى (34). ولاحت فرصة لموسى للتعزيز اثر كرة رائعة من أمرابط سددها بقوة علت العارضة (62)، قبل أن يطرد زميلهما لاعب الوسط البرازيلي بيتروس سيلفا جراء تدخله العنيف على مواطنه ايلر سيلفا (74).

وحاول لاعبو الشباب استغلال النقص العددي في صفوف النصر وكثفوا هجماتهم بغية ادراك التعادل الا ان محاولاتهم باءت بالفشل.

وفي مباراة ثانية، واصل القادسية صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد 6 هزائم متتالية، والثالث هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه الرائد 3-1 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية. وسجل أهداف القادسية البرازيلي بيسمارك فيريرا (45) وأحمد الزين (58) وهارون كمارا (5+95)، فيما سجل هدف الرائد المغربي أحمد حمودان (71).ورفع القادسية رصيده إلى 10 نقاط وتقدم للمركز للحادي عشر، بينما بقى الرائد في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

ويشهد ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية اليوم، «دربي» جدة بين الاتحاد والأهلي الذي يحتل المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل وخسارتين، بينما يقبع الاتحاد المتوج بلقب البطولة تسع مرات آخرها 2009، في المركز الأخير للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، دون أي فوز، وبسبع خسارات من تسع مباريات.

ويأمل الاتحاد في أن تكون النتيجة الإيجابية من باب غريمه الأهلي، ما سيمنحه دفعة معنوية كبيرة ويفتح المجال أمام انطلاقة جديدة له هذا الموسم بقيادة مدربه الصربي سلافين بيليتش. أما الأهلي الذي سقط بشكل مفاجئ على أرضه أمام القادسية في المرحلة التاسعة، فيسعى لتجاوز آثار التعثر الأخير ليبقى في دائرة المنافسة على اللقب.

من جانب آخر، قررت إدارة نادي أحد إقالة مدربها البارغوياني فرانسيسكو أرسي بسبب سوء النتائج حيث يقبع الفريق حاليا في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات و6 هزائم آخرها أمام الفتح 0-4.وبات أرسي سابع مدرب يقال من منصبه بعد مرور 10 مراحل بعد الأوروغوياني دانيال كارينيو (النصر) والأرجنتيني رامون دياز (الاتحاد) والروماني مريشيا ريدنيك (الفيصلي) والأرجنتيني غوستافو كوستاس (الفيحاء) والبلجيكي فرانك فيركاوتيرين (الباطن) والصربي الكسندر ستانويفيتش (القادسية).

