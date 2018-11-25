دوليه

ودَّع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي المصري جماهير الفريق بعد قرار مجلس الإدارة بإقالته عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس زايد على يد الوصل الإماراتي.

ووجه كارتيرون رسالة للجماهير عبر حسابه الشخصي بتويتر قال فيها: «أيها المشجعون من الصعب بالنسبة لي التعبير عن مدى حبي لكم كنت أعيش حلما تحول معكم لحقيقة». وتابع: «سامحوني لعدم حصولي على اللقب أتمنى لكم الأفضل في المستقبل».

وخسر الأهلي مع كارتيرون لقب دوري أبطال أفريقيا على الترجي التونسي الخسارة 3-4 بمجموع مباراتي الدور النهائي ذهابا وإيابا كما ودع كأس زايد أمام الوصل بالتعادل في مصر 2- 2 وبالإمارات 1-1.

وكان باتريس تولى قيادة الأهلي يوم 12 يونيو الماضي لمدة موسمين خلفا لحسام البدري وقاد الفريق في 21 مباراة بجميع المسابقات حقق خلالها الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 مباريات بينما خسر 3 مرات.

وكانت مسيرة كارتيرون مع الأهلي متذبذبة حيث نجح في البداية بشدة على المستوى القاري بعدما قاد الأحمر لتصدر مجموعته في دور المجموعات رغم البداية المهزوزة للفريق مع المدرب السابق حسام البدري.

وأقصى الأهلي مع كارتيرون في طريقه للمباراة النهائية فريق حوريا الغيني من ربع النهائي ووفاق سطيف الجزائري من نصف النهائي قبل أن يسقط أمام الترجي في النهائي.

وخلال تلك الفترة قاد كارتيرون الأهلي في 10 مباريات أفريقية حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل مرة وخسر في مواجهتين.

وعلى مستوى الدوري لعب الأهلي مع المدرب الفرنسي 6 مواجهات فاز في 3 وتعادل مرتين وتلقى خسارة مريرة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 4-3.

وعلى صعيد كأس مصر واجه الأهلي الترسانة بفريق مطعم من اللاعبين البدلاء ونجح في تحويل تأخره لفوز قاتل بنتيجة 3-2 ليتأهل الفريق إلى دور الـ16.

ويكثف الأهلي من بحثه عن مدرب أجنبي لتولي المهمة خلفا لكارتيرون ومن المنتظر أن يسافر سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة لمقابلة محمود الخطيب رئيس النادي الذي مازال تحت العناية الطبية في إحدى مستشفيات ألمانيا وهو الأمر الذي يمنعه من العودة حاليا لإدارة غرفة العمليات القائمة في الأهلي لتحديد مستقبل فريق كرة القدم.

وبناء على اجتماع عبد الحفيظ ومحمود الخطيب سيعود الأخير إلى القاهرة لحسم بعض القرارات والأمور ومنح لجنة التعاقدات خطة الفترة المقبلة.

ويفرض الأهلي السرية على تحركاته بشأن المدير الفني خاصة وأن الأمر جاء فجأة خاصة وأن خسارة اللقب القاري وتوديع كأس زايد أمور تمت خلال نحو أسبوع فقط.

وهناك اتصالات مكثفة مع وكلاء مدربين أجانب بجانب استشارة مجلس الإدارة للبرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للأهلي لترشيح مدرب مميز لتولي المهمة.

وهناك أصوات داخل النادي تطالب بعودة جوزيه لقيادة الفريق كمدير فني لانتشاله من الوضع السيئ الذي يعيشه حاليا.

