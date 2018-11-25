دوليه

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي المصري تحويل الحارس المخضرم عصام الحضري للتحقيق بعد تخلفه عن السفر مع الفريق إلى بوروندي لخوض مباراة مسيجير نيجوزي الأربعاء المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبة على الحارس عقب التعرف على أسباب تخلفه عن السفر وذلك وفقا للائحة الجزاءات من أجل الحفاظ على حالة الانضباط داخل صفوف الفريق.

من جانبه، نشر الحارس عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة له مع والدته، مشيرا إلى أنها مريضة بالوقت الحالي. وعلق الحضري: «سلامتك بالدنيا يا أمي.. انتي عندي أغلى من أي حاجة».

ويبدو أن الحضري برر عدم سفره إلى بوروندي بمرض والدته لكن سيكون على اللاعب المخضرم إقناع إدارة النادي بذلك الأمر لتفادي عقوبة ضخمة خصوصاً أن موقف عصام أغضب الجماهير ومسؤولي النادي بشدة.

