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يستعد اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية «أنوك» برئاسة الشيخ أحمد الفهد لتنظيم حفله السنوي لتوزيع الجوائز لأفضل الرياضيين والمنتخبات في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية التي أقيمت في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية في فبراير الماضي، وذلك على هامش الجمعية العمومية في العاصمة اليابانية طوكيو أواخر الشهر الحالي.

وسيتم توزيع الجوائز على أفضل رياضي ورياضية وأفضل فريق للرجال وفريق للسيدات في ألعاب بيونغ تشانغ 2018، فضلا عن أفضل لجنة أولمبية وطنية في العام، وهناك أيضا جوائز أخرى كجائزة أفضل أداء تمنح للرياضي الذي حقق اداء استثنائيا في أكثر من ألعاب أولمبية.

وسيمنح أنوك جائزتين إلى شخصيتين بارزتين في الاسرة الاولمبية العالمية لانجازاتهم المهمة والمساهمة في تطوير الحركة الاولمبية. وينظم اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية حفله السنوي لتوزيع الجوائز على أفضل الرياضيين منذ أعوام، وتوزعت الجوائز في 2017 على مختلف القارات مع فوز مارسيل هيرشر من النمسا وتشاد لو كلو من جنوب افريقيا وسارة سيوستروم من السويد.

وسيقام حفل توزيع جوائز «أنوك» لعام 2018 في الثامن والعشرين من الشهر الجاري في فندق تاكاناوا في طوكيو، وسيحضره ممثلون عن 206 لجان

أولمبية وطنية، وسيتم بثه مباشرة إلى جميع دول العالم.

ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تتألف من ممثلين عن المجالس الاولمبية في جميع القارات، فضلا عن لجنة الرياضيين في «أنوك» وأمين عام «أنوك» ورئيس منظمة الاتحادات الرياضية الدولية الشتوية.

وتنعقد الجمعية العمومية الـ23 لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية في طوكيو يومي 28 و29 نوفمبر برئاسة الفهد، وسيحضرها أكثر من ألف شخصية رياضية يمثلون الحركة الاولمبية في العالم.