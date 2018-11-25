دفتر أحوال

تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث حولي) من ضبط الجاني في قضية قتل قائد المركبة الاجرة الجوالة في منطقة الجابرية.

وفي التفاصيل ورد بلاغ الى ادارة مباحث محافظة حولي يفيد بوجود شخص مطعون عدة طعنات ملقى على الارض في إحدى الساحات الترابية بمنطقة الجابرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع البلاغ وتمت معاينة الجثة حيث تبين أنها لشخص مجهول الهوية وملطخة بالدماء وتم تشكيل عدة فرق بحث لجمع التحريات والاستدلالات وبالاستعانة بالشهود تبين منهم ان شخصا قام بطعن المجني عليه عدة طعنات ثم ركب سيارة اجرة جوالة ولاذ بالفرار الى جهة غير معلومة.

واكدت التحريات ان المجني عليه مقيم آسيوي يعمل سائق اجرة جوالة والمركبة التي هرب بها الجاني تعود للمجني عليه.

وأسفرت جهود رجال المباحث من العثور على المركبة الجوالة بمنطقة الروضة وكانت ملطخة بالدماء من الداخل والخارج كما تبين ان الجاني شرع في حرقها لطمس الادلة ولكن لم يكمل فعلته بحرقها، وبتكثيف التحريات تم تحديد المشتبه فيه وتبين انه مواطن من ارباب السوابق وتم التوصل الى مكان تواجده في شقة بمنطقة الجابرية وبعد استصدار اذن من النيابة العامة تم ضبطه وبمواجهته بالتحريات والأدلة اقر واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف بينه وبين سائق المركبة الأجرة وقيامه بطعن المجني عليه عدة طعنات ثم قام بسرقة المركبة ولاذ بها بالهروب الى منطقة الروضة ووضع سلاح الجريمة داخل المركبة وحاول حرقها وذلك لطمس الادلة لكن محاولته باءت بالفشل.

وتم تحرير قضية رقم 54/2018 جنايات الجابرية - قتل عمد وتمت احالته الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه.

