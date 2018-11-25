دفتر أحوال

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمركبة تقوم بأعمال الاستهتار والرعونة على طريق كبد، حيث تفيد الادارة أنه تم ضبط المركبة وقائدها.

وفِي التفاصيل انه ورد بلاغ مساء اول من الامس من قبل مواطن يفيد بمشاهدة المركبة التي انتشر عنها فيديو الاستهتار والرعونة، وعلى الفور تم تتبع المركبة من قبل دوريات المرور لحين وقوفها بكراج بمنطقة الصليبية حيث تم ضبط المركبة وقائدها وتم تحويل قائدها الى نظارة المرور وحجز مركبته.

وتشيد الادارة بالمواطن الذي قام بالابلاغ عن المركبة والمساعدة في ضبط المركبة وقائدها، منوهة أن هذا التعاون يترجم حرصه على حماية الأرواح واحترام القانون.

وتهيب الارادة بالأخوة المواطنين والمقيمين بالاتصال فورا على هاتف الطوارئ 112 في حال رصد أي أعمال رعونة أو استهتار، لافتة ان قطاع المرور يتصدى بكل حزم وشدة لأي مخالفة للقانون.

