دفتر أحوال

استمراراً لانجازات رجال جمارك منفذ النويصيب وتصديهم لعمليات التهريب، استطاعوا مساء الأول من أمس من احباط محاولتين لتهريب 1149 كرز سجائر من قبل مسافرين من الجنسية السعودية، من خلال اخفاء الكمية في تجاويف السيارة والاطارات الاربعة للسيارة.

محاولة التهريب الأولى خلال وصول سيارة يقودها مسافر سعودي الى منفذ النويصيب قاصداً الخروج الى المملكة العربية السعودية مستغلا سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، وبعد إخضاع سيارته للتفتيش عثر على مخابئ سرية وتجاويف على الابواب وفي ماكينة السيارة تحوي سجائر قدر عددها بـ1000 كرز.

وخلال التحقيق مع المهرب السعودي اعترف بأنه كان ينوي تهريب كمية السجائر الى المملكة العربية السعودية بقصد الاتجار.

وعليه تمت احالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص.

محاولة التهريب الثانية تمت بعد الاشتباه بمسافر سعودي بانت عليه علامات الخوف والارتباك وبعد تفتيش سيارته عثر على 149 كرز سجائر داخل اطارات السيارة الاربعة، فتم تحريز المضبوطات والتحفظ على السيارة والمسافر السعودي واحالته الى الجهات المختصة.

