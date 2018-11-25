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نذكر هنا أديباً من أدباء الكويت ومفكراً من مفكريها هو الأستاذ فهد الدويري، الذي عرف بكتاباته المتنوعة، ومجالسه التي لا تخلو من الفوائد، وعلاقاته الكثيرة مع كثيرين من أهل الأدب. وكان له نشاط في مجال الصحافة، وفي مجال الخدمة الاجتماعية، كما كان مشاركاً في الهيئات العاملة في هذين المجالين.

كان الأستاذ فهد الدويري صديقا لمجموعة من الأدباء منهم أحمد البشر الرومي وأحمد العدواني وحمد عيسى الرجيب. وكانت لقاءات هؤلاء إنما تنتهي بما يفيد الوطن من تنبيه للناس إلى ما يجب عليهم إتباعه، وما ينبغي عليهم الابتعاد عنه.

وهم جميعا يقدمون في كتاباتهم النصح للجميع، ويدعون إلى العمل على رفعة الوطن.

والأستاذ فهد واحد من هؤلاء فهو منذ تفتحت نفسه على الحياة، وَوُجِدَتْ

لديه المقدرة على أن يقوم بدور ما في المجتمع فقد أتجه الى طريق التوجيه، وبيان الحق من الباطل، كما أتجه إلى كتابة المقترحات المفيدة التي يؤدي الأخذ بها إلى الوصول إلى تقدم القلاد وَرُقَيِّها.

كتب هذا الأديب المقال، وكتب القصة القصيرة وعندما صدرت مجلة الرائد عن نادي المعلمين الكويتيين وضع جهده كله فيها، فصار أحد أعمدة تحريرها. وكاتباً من كتابها الأوائل. ولم يتوقف عن الكتابة بها حتى توقفت هي عن الصدور.

وكان مشاركاً في الهيئات الثقافية ومنها أنه كان من الأوائل الذين شاركوا في مجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وكانت عضويته فيه ذات فائدة كبرى لما يتمتع به الأستاذ من خبرة ودراية، ورأي حصيف، وتعبير صادق عن الرأي.

وسوف نورد -فيما بعد- مزيداً من ذكر مشاركاته المتنوعة في المجالين الثقافي والاجتماعي.

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ولد فهد يوسف الدويري في الكويت خلال سنة 1924م، وبدأ دراسته في المدرسة المباركية، ثم انتقل إلى البصرة حيث درس في المدرسة الرحمانية بها. وعندما أنهى دراسته هناك، ألتحق بالعمل في المدينة ذاتها حيث صار كاتبا عاماً، ثم انتقل إلى وطنه الكويت، فصار موظفاً في الجمرك البري هنا.

وتنقل بعد ذلك في بعض الأعمال، فقد صار سكرتيراً لمجلس الإنشاء عندما كان الشيخ عبدالله السالم الصباح رئيساً له. ثم انتقل إلى العمل مديراً لمكتب وزير الصحة العامة «رئيس الصحة العامة آنذاك».

كان يشارك في بعض أعمال دائرة معارف الكويت، ومن ذلك أنه كان عضواً في لجنة اختيار المدرسين والتعاقد مع الصالح منهم في سنوات الخمسينيات.

أما نشاطه في مجال الكتابة الذي عرف به فيما بعد على نطاق واسع فقد بدأه يافعا، إذ لم يكن قد بلغ العشرين سنة من عمره حين ظهرت له أولى الكتابات.

وعندما كان يعمل في مدينة البصرة فإنه بدأ منذ سنة 1938م بالكتابة في مجلات وجرائد البصرة وبغداد، وكانت كتاباته هذه في الأدب والسياسة والاجتماع والقصة القصيرة التي أكثر من الكتابة فيها بعد ذلك، وترك مجموعة أقاصيص لم تنشر كاملة ولكنها تدل على مقدرة جيدة في هذا الحقل.

وفي مجلات الكويت المختلفة فإنه لم يكن ليتأخر عن النشر فيها وبدون تحديد فهو يكتب لمجلة البعثة، ومجلة كاظمة، ومجلة الرائد، وكانت أنواع كتابته لا تخرج عن الخط الذي كان يسير عليه منذ البداية. ولكنه ازداد تمكنا ومقدرة واصبحت له أساليب تميزه عن غيره وتبين ما يضم بين جوانحه مِنْ رغبة في التعبير عن النفس بالكتابة البليغة الموجِّهة.

ولم يقف عند هذا الحد، ولذا فإننا نراه يُقبل على عمل أكثر اتساعاً عندما بدأت الجرائد الكويتية في الصدور، وكان هذا العمل متمثلاً في مزيد من الكتابة إلى هذه الصحف والنشر فيها وفي هذه الفترة قرأنا له مقالات في جريدة الوطن منذ تأسست، وله مشاركات أدبية في جريدة القبس التي نشر فيها أيضاً بعض الأقاصيص، وعندما صدرت جريدة صوت الكويت في لندن إبان الغزو العراقي ومحنة الكويت بادر إلى الكتابة لهذه الجريدة مساهمة منه في التعبير عن الأوضاع.

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واستمر في أداء الأعمال العامة دون توقف حتى تقاعد في سنة 1973م. وكانت من أعماله في هذه الفترة:

1 - المشاركة في عضوية المجلس البلدي التي أمضى فيها مدة دورتين مُنتجتين.

2 - اختير لعضوية لجنة تنقيح الدستور التي جرى تشكيلها في سنة 1980م.

3 - صار عضواً في المجلس الأعلى لوزارة الإعلام في سنة 1983م. ومجلس وكالة الأنباء الكويتية «كونا» لأكثر من دورة.

هذا بالإضافة إلى ما أشرنا إليه منذ البداية فيما يتعلق بعضويته للمجلس الأعلى للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

ولا ننسى مشاركاته في بعض الندوات وحضور بعضها، ومتابعة النشاط الثقافي الكويتي بصورة دائمة، ومخالطة الأدباء، واستقبال من هم في بداية طريق الأدب وتوجيههم ونصحهم.

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كانت فترة نشأة نادي المعلمين فترة مهمة في تكثيف نشاط الأستاذ فهد الدويري، وكان صدور مجلة الرائد بجهود هذ النادي مما زاد في نشاطه. فقد وَجَدَ ضالته في مجلة أدبية راقية، ووجد نفسه يعمل مع صديقين حميمين له هما أحمد العدواني وحمد الرجيب، فكان هؤلاء الثلاثة يعملون يداً واحدة، ويصدرون مجلة ناديهم بروح الإخلاص والمودة، ومن جانبه، فقط كان عضواً في مجلس إدارة تحرير المجلة مع زميليه ومع ذلك فقد كان كاتباً مستمراً له إنتاج في كافة أعدادها، وكان هذا الإنتاج متنوعاً بحسب ما تعودنا على قراءته من إنتاجه الذي اكتسب رضا القراء وإعجابهم، فصار كثيرون منهم في انتظار صدور الرائد من أجله.

استهل فهد الدويري العدد الأول من مجلة الرائد بمقال مهم تناول فيه موضوعاً يُعنى به المجتمع كله، وقد كمنت أهمية هذا المقال وما احتوى عليه من موضوع في أنه صدر في شهر مارس لسنة 1952م، وأن موضوعه هو: «الضمان الاجتماعي في الكويت»، ومن المعروف أن نشر هذا المقال جاء في وقت كثر فيه الحديث عن موضوع الضمان الاجتماعي وحماية أفراد المجتمع، في وقت لم تكن الكويت قد اتجهت إلى هذا الأمر اتجاها واسعاً كما هي الأمور الآن. وقد اهتم الكاتب بتقديم موضوع متكامل فيه حث على الأخذ بأمر الضمان الاجتماعي.

وفيه بيان لطبيعة هذا الضمان، وكيف يكون الأمر عليه إذا أردنا أن نُطَبِّقّهُ في بلادنا.

صدِّرت «الرائد» هذا المقال بما يلي: كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن فكرة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الكويت».

ويسر «الرائد» ان تُّقَدَمَ هذا البحث متوخية أن تفتح المجال لدراسة هذا المشروع الجليل، وعرض مختلف الآراء ووجهات النظر».

وكانت مقدمة فهد الدويري لبحثه هذا جميلة ورقيقة وتدل على الدافع الذي جعله يختار موضوعه الذي نقرؤه من أول عدد لمجلة الرائد عن الضمان الاجتماعي، وهو في أول المقال يبين السبب الذي عبر عنه بما يلي:

«لاشك في أن الكويت أجدر وأولى من أيِّ بلد بأن يُطَبَّق فيها مشروع الضمان الاجتماعي، وذلك لأسباب عدة، منها: أن الكويتيين يكونون عائلة واحدة، مهما تشعبت بهم البطون، والأفخاذ القبلية، وندر أن نجد عائلة كويتية لا تتصل من قريب أو بعيد بكثير من العائلات الكويتية عن طريق النسب والمصاهرة، فهم عائلة واحدة يضمها بلد كريم. ومن تلك الأسباب: صغر مساحة البلد، وإمكانية حصره، وضبط أموره بدقة تامة». وأضاف إلى الامكانات التي أَحَبَّ أن يشير إليها حصول البلاد على الثروة الطائلة التي هبطت عليها بسبب تدفق النفط. وقد استمر الدويري في التَّقْدِيمِ للفكرة بعد أن بين أسباب الدعوة إليها، وقدرة الكويت على تنفيذها.

وانتقلَ إلى الحديث عن موارد المشروع لأنه فيما يراه من المشروعات ذات الكلفة العالية.

ثم أبان عن وسائل تنفيذ المشروع، وذكر -بعد ذلك- الهيئة المشرفة على التخطيط والإدارة، وجعلها تحت عنوان: المجلس الأعلى للضمان الاجتماعي.

فأوضح أنه يتكون من ممثّلٍ واحد يختار من أحد المجالس التالية: البلدية والمعارف والصحة والأوقاف. وأبان أن مجلس الضمان الاجتماعي يتولى الإشراف المباشر العام على المشروع. وهذا لا يمنع إنشاء مجلس استشاري يكون عوناً للمجلس الأعلى، ويضاف مجلس آخر يمثل الأحياء السكنية.

يلي ذلك ذكر دوائر المشروع واختصاصاتها ومنها الإدارة الرئيسة ومكتب الإحصاء والاستعلامات، والمكتب المالي، ومكتب العمل ومكاتب أخرى منها مكاتب القروض والمساعدات والتحضير وغيرها.

وفي الختام يُؤَكّدُ مرة أخرى على فوائد هذا المشروع وبخاصة في مجال رفع المستوى المعيشي للمواطنين وإدخال الطمأنينة على نفوس الناس، وسدّ حاجة المحتاج منهم، بحيث يضمن لنفسه الاستقرار والأمان.

ويبدو أن هذا الكاتب كان مهتما بالحياة الاجتماعية وتنمية المجتمع ولذا فقد وجدناه يكتب مقالاً في شهر أكتوبر لسنة 1953م بعنوان الجمعيات التعاونية وكان هذا المقال بمثابة دعوة لإنشاء الجمعيات التعاونية العامة -حاليا- في كافة أنحاء البلاد، كما كان مقاله السابق دعوة لإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات. والخلاصة أن كتابات فهد الدويري إنما تعبِّر عن فكر مستنير، ونظرة مستقبلية، وتوجيه للناس إلى ما يفيد.

