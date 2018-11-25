الاخيرة

أطلقت المملكة المغربية قمرين صناعيين بجودة عالية لرصد الأرض، وبالتالي تكون أول بلد أفريقي يطلق تلك التقنية التكنلوجية العالمية، بجهود ودعم ورؤية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

واعتمد القمر الصناعي «محمد السادس- ب» بإنجازه على مهندسين ومختصين مغاربة استفادوا من فترات تدريب متخصصة في داخل المغرب وخارجها، والقمر ذو أهمية في عرض مختلف الاستعمالات المدنية للصور التي يتم التقاطها عبر القمر الصناعي في الميادين ومن بينها المسح الطبوغرافي، تحديد الخرائط والفلاحة والموارد المائية والبناء والأشغال العمومية والنقل وترسيم المجال الغابوي، تحديد مناطق المعادن والمصادر الجيولوجية.

كذلك إحداث رصيد خرائطي محين لشبكات النقل والتواصل وتتبع المشاريع الكبرى، إلى تتبع المناطق الحضرية وشبه الحضرية ومراقبة المحيطات والمناطق الساحلية، وتقديم المساعدة في حال حدوث كوارث طبيعية، ومراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية.

وسيستكمل القمر المغربي الثاني المهام الموكولة القمر الاول القادر على التقاط 500 صورة عالية الجودة يوميا على قاعدة التحديث المستمر للأهداف الملتقطة، وتكمن دقته في تصوير الأشياء التي لا يتجاوز حجمها 50 سنتيمترا، والقيام بدورته الكاملة حول الأرض كل 97 دقيقة بسرعة 27 ألف كيلومتر في الساعة عبر دوران أفقي.

وسيقوم القمر «محمد السادس- ب» بنفس المهمة تقريبا مع دوران عمودي حول الكرة الأرضية، وسيمكن هذا التكامل بين القمرين في تعزيز دقة التقاط الصور من الفضاء، والتركيز على الأهداف بشكل أكبر.

يذكر أن مملكة المغرب كانت قد أطلقت القمر الصناعي «محمد السادس- أ» الذي يبلغ وزنه 1110 كيلوغرامات في السابع من نوفمبر 2017.

