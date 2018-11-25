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ابتكر علماء غربيون روبوتا غريبا، يتم تثبيته على الصدر، ليقوم بعدة وظائف حين يشعر صاحبه بالكسل، أو يعجز عن القيام بها.

وقال موقع «ديلي ميل»، إن ذراع الروبوت، الذي أطلق عليه اسم «Arm-A-Dine» قادر على إطعام صاحبه حين تكون يده مشغولة أو غير قادرة على ذلك بسبب التعب أو المرض. ويُظهر الفيديو الذراع مثبتة على الصدر بواسطة سترة يرتديها الشخص الراغب في الاستفادة من هذه التجربة. وقال أحد المشرفين على العملية: «صممنا الروبوت لاكتشاف النظام الغذائي الأمثل والأسهل، خصوصا في حال كان شخصان متقابلين، حيث يمكن للشخص استخدام الذراع لتغذية نفسه وتغذية الشخص الآخر».

