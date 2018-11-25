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لطيفة محمد حسن 83 عاماً شيعت، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، ت: 99610190، النساء: بيان، ق 8، الشارع الأول، ج 8، م 39

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إنا لله وإنا إليه راجعون

