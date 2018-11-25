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الوفيات


أمينة عبدالله محمد العدواني، زوجة ناصر صويان حمود العدواني 38 عاماً شيعت، الرجال: العمرية، ديوان العداوين، مقابل نادي التضامن، ت: 55556047، النساء: العارضية، ق11، ش 4، ج 2، م 42، ت: 50632132
تركية لواح صعيب، ارملة مرضي عودة المحيميد العنزي 76 عاماً شيعت، الرجال: خيمة امام سنترال الجهراء، ت: 99991909، النساء: الواحة، ق 2، ش 6، م 71، ت: 99997909
عايدة حسن عبدالله السبتي، زوجة علي يوسف جمال الكندري 52 عاماً شيعت، الرجال: ديوان الكنادرة، منطقة الشعب، مقابل المعاهد الخاصة، اعتبارا من اليوم، ت: 90054448- 99005138- 94444030، النساء: مشرف، ق 6، ج 42، م 375، مقابل مدرسة سعيد بن العاص، اعتبارا من اليوم، ت: 97897666- 96939633
ناهدة عبدالسلام عبدالعزيز عبدالسلام العمر 58 عاماً شيعت، الرجال: ديوان العمر، الدعية، ق 4، ت: 99604497، النساء: السرة، ق 4، الشارع الأول، م 38، ت: 25349995
لطيفة محمد حسن 83 عاماً شيعت، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، ت: 99610190، النساء: بيان، ق 8، الشارع الأول، ج 8، م 39
خليفة عبدالله علي خليفة شاهين الغانم 59 عاماً شيع، الرجال: ديوان الغانم، الفيحاء، ق 2، ش 20، م 11، ت: 97810077- 99044668، النساء: النزهة، ق 1، ش 13، م 29، ت: 22527939- 22527929
قلاط مصبح بن فهاد العازمي 64 عاماً شيع، الرجال: الرقة، ق 2، ش 3، م 388، ت: 55955669، النساء: جابر العلي، ق 6، ش 32، م 15
ليلى زيد ناصر الزيد الناصر 55 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: السلام، ق 2، ش 201، م 25، ت: 97258785، النساء: العارضية، ق 8، ش 5، م 48، ت: 69991866
هند ماجد محمد النومسي 4 سنوات شيعت، الصباحية، ق2، ش5، م298، ت: 55251151
سعد صالح مشعان المطوطح 56 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم مقبرة الجهراء، الرجال: الجهراء القديمة، ق2، ش8، ج2، م5، ت: 50645555، النساء: جابر الأحمد، ق6، ش626، م654
إنا لله وإنا إليه راجعون


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