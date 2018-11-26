مال وأعمال

تخطط هيئة الاستثمار المباشر إلى تطوير برامجها الترويجية بما يهدف وخطة الحكومة ممثلة في وزارة المالية لتكثيف جهود الاصلاح و ترشيد الانفاق الحالي، وتعزيز الانفاق الاستثماري بهدف دعم القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى، فان جهود الاصلاح، كما يشير التقرير، تحتاج الى تسويق برامج الاصلاح، مع دور أساسي للاستثمار الأجنبي المباشر. وطالما أن الدولة تعاني من ندرة رأس المال، فان التركيز على الاقتصاد المعرفي ذي المحتوى التكنولوجي، يعتبر خياراً مناسباً.

وعلمت النهار من مصادرها أن برنامج تعزيز الانفاق الاستثماري يندرج ضمن اطار اتفاقيات التعاون المشترك مع البنك الدولي ويهدف الى تقديم تقييم موضوعي وشامل عن أداء ادارة الشؤون المالية العامة للدولة من مختلف جوانبها الفنية والتنظيمية والتشريعية. لاسيما وأن تطبيق المؤشرات الدولية (بي. اي. اف. ايه) يسهم في تحديد مواطن الضعف في الأداء وتمكين الادارة من وضع خطط منهجية من شأنها تنمية كفاءة استخدام الموارد المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة و الشفافية والمساءلة المالية بما يدعم سبل تنمية مقدرات الدولة للأجيال القادمة. وألمحت المصادر الي أن جهود الاصلاح بدولة الكويت تهدف الى ترشيد الانفاق الجاري، وتعزيز الانفاق االاستثماري تحقق نمواً مستقبلياً في الايرادات والناتج الاجمالي للدولة مؤكدة أن الاتجاهات المقبلة تحرص على طرح مشاريع استثمارية مباشرة تستهدف استقطاب نحو 10 مليارات دولار خلال العام المقبل 2019 وذلك في ضوء الاستراتيجية الاقتصادية للهيئة ولفتت الى أن تجديد نظام الاستثمار المباشر، بالاضافة الى التحسينات التنظيمية في الأسواق المالية، وممارسات حوكمة الشركات، كلها تشير الى نية الحكومة للتعامل مع أوجه القصور في بيئة الأعمال، في المقابل فان الفشل في تنفيذ هذه الأمور سيجعل الكويت عرضة دائماً لتقلبات أسعار النفط. وكشف تقرير معهد التمويل الدولي بلوغ معدل نمو الاقتصاد الكويتي نهاية عام 2018 الى 2.9 %وذلك بفعل تحسّن أسعار النفط، وارتفاع الاستهلاك الخاص والمدعم بتحسن ثقة المستهلك مع وجود عدد من المشروعات الاستثمارية قيد التنفيذ. وبالتالي يتوقع أن ينعكس ذلك على سن معدل النمو غير النفطي ليصل في حدود ( 3.5 4.0 % )في الأجل المتوسط. وأكد تقرير حديث عن وزارة المالية ، أن الدين المنخفض والأصول السيادية الكبيرة، منحت الكويت مجالاً لتجنب تخفيضات الانفاق الحكومي بخلاف بقية جيرانها من الدول الخليجية مبيناً أن مع وجود احتياطيات مالية ضخمة، فان الكويت في موضع مناسب للصمود أمام أسعار نفط منخفضة، الا أن التركيز يجب أن يبقى منصباً على الاصلاحات الهيكلية، وتحقيق التحسينات في بيئة الأعمال، وتوقّع التقرير أن يستأنف نمو الناتج المحلي الاجمالي هذا العام مع استقرار الانتاج النفطي ليبلغ 1.8 في المئة، مقارنة مع الانكماش الذي حققه بنسبة 2.9 في المئة خلال العام الماضي. ورجح التقرير أن يبلغ النمو غير النفطي نحو 4 في المئة على المدى المتوسط، لاسيما في ظل المزيد من التحسن في ثقة المستهلك ومسار صحي للمشاريع القائمة.

