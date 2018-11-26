مال وأعمال

أعلن الرئيس التنفيذي في شركة ناقلات النفط الشيخ طلال الخالد الصباح عن بدء مرحلة التنفيذ لمشروع بناء ثلاث ناقلات غاز مسال «عملاقة» بقيمة 64?895 مليون دينار.

وأوضح الشيخ طلال الخالد في بيان صحافي أن هذه الناقلات من فئة (في ال جي سي ال بي جي) التي تعتبر باكورة تنفيذ عقد البناء الموقع مع شركة (هيونداي للصناعات الثقيلة كوريا الجنوبية) لبناء وتسليم ثلاث ناقلات غاز مسال عملاقة من هذه الفئة. وأشار إلى بدء مرحلة تقطيع الحديد لبناء الناقلات المذكورة مبينا أن حمولة الناقلة الواحدة تصل لنحو 84 ألف متر مكعب وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية الخاصة بالسلامة وحماية البيئة والحد من التلوث وتقييد نسب الانبعاثات الناتجة من عمليات تشغيل الناقلات والمحافظة على سلامة الأرواح والأمن وذلك طبقا للقوانين البحرية الدولية ذات الصلة.

وأكد الشيخ طلال الخالد التزام شركة (هيونداي للصناعات الثقيلة كوريا الجنوبية) بالجدول الزمني المحدد لبناء الناقلات وتسليمها حسب الخطة المحددة متوقعا أن تتسلم الكويت ناقلة الغاز المسال الأولى مع نهاية عام 2019.

وأشاد بجهود العاملين في (ناقلات النفط) وحرصهم على انجاز هذا المشروع وفق الخطة المحددة له ما يعزز ويدعم نشاط القطاع النفطي في البلاد.

