مال وأعمال

كشفت احصائيات غير رسمية عن ان نسب ملكيات الحكومة في بيت التمويل الكويتي تبلغ إجمالا 48% منها 24.08% للهيئة العامة للاستثمار، و10.48% للهيئة العامة لشؤون القصر، و7.30% للأمانة العامة للأوقاف 6.19% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موضحة أن نسبة مساهمة الحكومة الكويتية في البنك الأهلي المتحد تبلغ 18.69% عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل مباشر وغير مباشر. وقالت الهيئة العامة للاستثمار رداً على استفسارات نيابية حول عملية الدمج المحتملة لبيت التمويل الكويتي مع البنك الاهلي المتحد أنها تدرس مساهمتها في بيت التمويل الكويتي على ضوء البدائل الاستراتيجية المتاحة بالتنسيق مع مستشار متخصص. وأكدت الهيئة أنها لم تتخذ موقفاً نهائياً بشأن مساهمتها في بيت التمويل الكويتي مشيرة إلى أنها تطلعت على المراسلات الموجهة من بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد إلى الجهات ذات العلاقة بعملية الدمج ومنها بورصة الكويت وأسواق المال وغيرها. وأشارت الهيئة إلى أن موضوع الدمج بشكل عام مازال في طور الدراسة وقد لا تسفر نتائج تلك الدراسات بالضرورة على اتفاق البنكين على اتمام العملية. وبينت الهيئة أنها تعمل وفق استراتيجية تحدد على أساسها التوجه نحو جميع مساهماتها وذلك بعد دراسة مستفيضة معدة بشكل مهني بهدف تعظيم العائد للمال العام للدولة وفق قانون انشاء الهيئة العامة للاستثمار. فيما قال بنك الكويت المركزي إنه في حال اذا ما انتهت الاجراءات الى تقدم بيت التمويل بطلب للمركزي للحصول على الموافقة المطلوبة لعملية الدمج فإن المركزي سيقوم بإجراء الدراسات اللازمة في إطار تطبيق القانون في شأن النقد وتنظيم المهنة المصرفية، وسوف تغطي هذه الدراسة مختلف العناصر المرتبطة بجدوى خلق كيان مصرفي جديد.

