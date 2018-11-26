مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 4?6 نقاط ليبلغ مستوى 5077?7 نقطة بنسبة 0?09 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 84?4 مليون سهم تمت من خلال 3615 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 16?2 نقطة ليصل إلى مستوى 4732?7 نقطة وبنسبة انخفاض 0?34 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 56 مليون سهم تمت عبر 1948 صفقة نقدية بقيمة 3?1 ملايين دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 1?6 نقطة ليصل إلى مستوى 5267?8 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?03 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 28?3 مليون سهم تمت عبر 1667 صفقة بقيمة 9?9 ملايين دينار.

وشهدت الجلسة إفصاحا مكملا من شركة المشاريع المتحدة بشأن زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع علاوة على إعلان شركة الاستشارات المالية الدولية عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي. وكانت شركات (مينا) و(مواشي) و(الأنظمة) و(وطنية د ق) و(كامكو) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بترو جلف) و(اهلي متحد) و(اعيان) و(ايفا) و(الدولي) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (ايفا) و(قيوين أ) و(المساكن) و(صكوك) و(يوباك).

