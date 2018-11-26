مال وأعمال

شهد سوق تداول الأوراق المالية (أو تي سي) تداول 83?3 ألف سهم بقيمة 5?4 آلاف دينار (نحو 17?7 ألف دولار) تمت عبر ثلاث صفقات. وكانت الشركات (المنار للتمويل والاجارة) و(المستقبل العالمية للاتصالات) الأكثر تداولا من خلال الكمية والقيمة وأعداد الصفقات.

ويعتبر سوق (أو تي سي) ابتكرته بورصة الكويت ليخدم المتعاملين في الأوراق المالية غير المدرجة بهدف توفير منصة تداول ممكنة بالكامل تتسم بالمصداقية والعدالة وهو نظام إلكتروني حديث لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق الرسمي ويعد الأول على مستوى منطقة الخليج العربي.

واتصفت عملية تداول الأوراق المالية غير المدرجة سابقا التي كانت تتم بطريقة يدوية بالقصور وافتقارها للشفافية كما عانى المتداولون من مدى جدية عمليات البيع والشراء ومن حقيقة السعر المتفق عليه وصعوبة تحصيل المبالغ الناتجة عن البيع أو المدفوعة للشراء.

