مال وأعمال

أعلن اتحاد المصارف العربية أنه قام بإطلاق مركز الوساطة والتحكيم لدى الاتحاد وتعيين رئيس مجلس إدارة الاتحاد و «KIB»، الشيخ محمد جراح الصباح، في منصب رئيس المجلس الأعلى للتحكيم، وذلك على هامش انعقاد «ملتقى التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية» أخيراً في بيروت، بحضور وزير العدل اللبناني، سليم جريصاتي، والأمين العام للاتحاد، وسام حسن فتوح، إلى جانب عدد من كبار القضاة والخبراء المتخصصين في مجال الوساطة والتحكيم من مختلف الدول العربية.

ويكمن الهدف من وراء إطلاق مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية وتعيين الجراح في منصب رئيس المجلس الأعلى للتحكيم هو حل جميع النزاعات المصرفية والتجارية العربية، والمساعدة في معالجة القضايا القانونية المهمة ذات الصلة بالاستثمار المصرفي والتجاري وعقود التمويل للشركات والأفراد والمؤسسات المالية.

وفي إطار تعليقه على منصبه الجديد، عبّر الجراح عن مدى سعادته لتعيينه في منصب رئيس المجلس الأعلى للتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية، مؤكداً أن اختياره لتولي هذه المهمة يعتبر بمثابة مسؤولية جديدة سيحملها على عاتقه في سبيل تلبية حاجة القطاع المصرفي وتطلعاته لبناء عدالة مصرفية تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة في الدول العربية.

مشيراً إلى أنه سيتولى من خلال منصبه الجديد مهمة طرح الأفكار التي تساعد في تلافي التغيرات في القوانين والأنظمة التي ترعى حل النزاعات المصرفية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التحكيم والوساطة والاطلاع على قوانين التحكيم في الدول العربية وإجراء المقارنات حولها، لاسيما فيما يتعلق بتعيين المحكمين وتنفيذ القرارات التحكيمية والطعن بها، وكيفية وضع لوائح المحكمين واختيارهم وفقاً للمعايير التي اعتمدها مركز الوساطة والتحكيم وهي النزاهة والثقة والمبادئ والخبرة.

كما دعا الجراح جميع المصارف إلى أن تلجأ لحل نزاعاتها مع العملاء بشكل ودي أولاً، ومن ثم تتوجه إلى مركز الوساطة والتحكيم الذي يعمل على حل هذه النزاعات بطريقة مهنية سرية وسريعة.

يذكر أنه قد تم اختيار الجراح لتولي هذا المنصب، وذلك بعد أن عرف طوال مسيرته المهنية بأنه شخصية قيادية مؤثرة في الصناعة المصرفية العربية، كما حاز سمعة طيبة كونه قيادياً بارزاً يتمتع بالحنكة والبصيرة الثاقبة في القطاع المالي وحل القضايا المصرفية. وبالإضافة إلى دوره البارز في اتحاد المصارف العربية، يتبوأ الجراح حالياً منصب رئيس مجلس إدارة «KIB» وعضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت. كما أنه عضو مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين.

