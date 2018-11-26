مال وأعمال

أطلقت الشركة الكويتية للمقاصة يوم أمس نظام الاكتتاب الإلكتروني «اكتتاب الكويت (IPO Kuwait)» وهو أول منصة إلكترونية في الكويت تقدم خدمات الاكتتابات بجميع أنواعها والتي تتوافر عبر تطبيق للهواتف الذكية وموقع إلكتروني خاص بذلك (www.ipo.com.kw).

وأشار الرئيس التنفيذي للمقاصة خلدون الطبطبائي إلى أن «اكتتاب الكويت» هو أحد مشاريع الشركة التي تهدف إلى تطوير عمليات الاكتتابات للأفراد والشركات، مشيراً إلى أن هذه المنصة الجديدة سوف تمكن متعاملي الأوراق المالية في الكويت بكل سهولة ويسر من إنجاز عمليات الاكتتاب في الشركات التي تطرح اسهمها للاكتتاب من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى البنوك أو الحضور إلى مقر الشركة. وأضاف الطبطبائي أن الخدمات الإلكترونية التي يتضمنها نظام «اكتتاب الكويت» ستتيح لجمهور المتعاملين المساهمة في الشركات أو الصناديق الجديدة «تحت التأسيس» وكذلك المشاركة في عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، موضحاً أن النظام يمنح جميع مستخدميه خدمة الاستعلام عن الاكتتابات السابقة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، كما أنه متوفر باللغتين العربية والإنكليزية.

ونوه الطبطبائي بأن بنك وربة هو أول مؤسسة استفادت من خدمات نظام «اكتتاب الكويت» وذلك من خلال طرح اكتتاب زيادة رأس المال لمساهميه الذي يفوق عددهم 300 ألف مساهم، والذي يدل على ثقة البنك في الخدمات التي تقدمها المقاصة في هذا المجال.

وفي الختام أكد الطبطبائي أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لجهود «المقاصة» المستمرة في تطوير خدماتها من خلال تقديم أفضل الحلول التقنية لجمهور متعاملي الأوراق المالية في دولة الكويت، مشيراً إلى أن الشركة تطور عملياتها لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال أعمالها وفي إطار الخطة الاستراتيجية الخمسية التي وضعتها الشركة في عام 2016.

